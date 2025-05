Niemcy wolą Audi i VW od chińskich nowości. To odwrotnie niż Polacy

Choć chińscy producenci samochodów zyskują coraz większą popularność na świecie, w niektórych europejskich krajach wciąż napotykają na silny opór wynikający z przywiązania do lokalnej motoryzacji. Przykładem są Niemcy, gdzie konsumenci nadal z rezerwą podchodzą do ofert producentów z Chin. To zupełnie odwrotnie niż w Polsce, gdzie tempo ekspansji producentów z Państwa Środka robi spore wrażenie.