Nowy gracz na rynku przejazdów. Lyft wchodzi do Polski

Amerykański Lyft, największy konkurent Ubera w Ameryce Północnej, właśnie wykonał jeden z najważniejszych ruchów w swojej historii. Za 175 mln euro przejął europejską platformę FreeNow i tym samym oficjalnie wchodzi do Polski oraz ośmiu innych krajów Europy. Oznacza to jedno: Uber w końcu zyskał realnego rywala na naszym rynku.

Lyft to nie start-up ani nowicjusz. Firma działa od 2012 roku, została założona w San Francisco i w Stanach Zjednoczonych ma bardzo silną pozycję, zwłaszcza na Zachodnim Wybrzeżu. Przejęcie FreeNow to dla niej strategiczny krok w kierunku globalnej ekspansji. Co ważne, FreeNow nie zniknie - będzie działać pod własną marką, z tym samym zespołem, ale już jako część amerykańskiego giganta.