Łukasz Żak kierował pojazdem i doprowadził do śmiertelnego wypadku, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Jest poszukiwany listem gończym, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że będzie wnioskować o "czerwoną notę Interpolu" dla poszukiwanego.

26-latek był dobrze znany stołecznym funkcjonariuszom. Wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu, kilkukrotnie za jazdę bez uprawnień, a także za inne przestępstwa. W ubiegłym roku nałożono na niego zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych.

Po zatrzymaniu sprawca usłyszy zarzuty spowodowania wypadku śmiertelnego w związku z kierowaniem w zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz ucieczką z miejsca zdarzenia. Policja opublikowała wizerunek sprawcy wypadku oraz jego personalia: Łukasz Tomasz Żak, syn Sebastiana, zamieszkały w Warszawie.

Zdjęcie Łukasz Żak, 26 lat, zamieszkały w Warszawie jest poszukiwany listem gończym. / Policja / Policja

Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osobę ze zdjęcia, skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 7237657, 47 7237893, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji apeluje policja

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Zatrzymano trzech mężczyzn

Policja zatrzymała do tej pory trzech mężczyzn. To Mikołaj N., Damian J. i Maciej O. Wszyscy to obywatele Polski. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu tymczasowego dla podejrzanych w sprawie śmiertelnego wypadku w Warszawie. Jak dotąd wiadomo, że w momencie zdarzenia byli nietrzeźwi.

Najmłodszy 22-latek miał we krwi ponad dwa promile alkoholu, a u jego kolegów - 27- i 28-latka - wykryto ponad promil alkoholu. W samochodzie podróżowała jeszcze kobieta, ale poważnie ucierpiała. Obecnie znajduje się w stanie ciężkim. Jej zeznania mogą być kluczowe dla wyjaśnienia całej sytuacji.