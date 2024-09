200 tys. zł dla ofiar wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Trwa zbiórka

Zbiórka na rodzinę poszkodowaną w wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Internetowa zbiórka została założona przez pana Jarosława, przedstawiający się jako sąsiad i przyjaciel rodziny, którą dotknęła potworna tragedia. Jak opisuje, pana Rafała i panią Ewelinę poznał, gdy w 2018 roku wprowadził się do mieszkania na Grochowie, sąsiadującego z małżeństwem. Opisuje ich jako ludzi bardzo ciepłych, serdecznych i rodzinnych, którzy byli bardzo zaangażowani w życie lokalnej społeczności.

Po ogromnej tragedii jaka ich dotknęła, bez wątpienia będą potrzebować wsparcia, również tego finansowego. Jak wyjaśnia pan Jarosław:

Celem zbiórki jest zapewnienie rodzinie wsparcia finansowego na pierwszy okres przede wszystkim kiedy Ewelina jest w szpitalu, a Rafała już nie ma. Fundusze zostaną przekazane Ewelinie i przeznaczone na najważniejsze wydatki bieżące, wsparcie medyczne czy psychologiczne, rehabilitację dla niej i dzieci, oraz inne potrzeby, które teraz są niewiadomą, bo upłynęło jeszcze za mało czasu. Zbiórka odbywa się w porozumieniu z najbliższą rodziną, która wspiera i akceptuje inicjatywę. napisał pan Jarosław na portalu pomagam.pl

Zbiórka ruszyła dwa dni temu, a jej celem jest zebranie 200 tys. zł. Obecnie do osiągnięcia tego celu brakuje zaledwie kilku tysięcy złotych. Odzew społeczeństwa, poruszonego losem rodziny, jest więc bardzo duży.

Jak doszło do wypadku na Trasie Łazienkowskiej?

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 15 września około godziny 1:30 na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W Forda, którym rodzina wracała do domu, z dużą prędkością uderzył Volkswagen Arteon. Moment wypadku zarejestrowała kamera zamontowana w innym pojeździe.

W wyniku zdarzenia zginął 37-letni ojciec rodziny, który siedział z tyłu, między dwoma fotelikami. Jego żona oraz dwójka dzieci w wieku 8 oraz 4 lat trafili do szpitala w stanie ciężkim. Obecnie kobieta przeszła już operację i odzyskała przytomność, a jedno z dzieci opuściło już szpital.

Z kolei białym Volkswagenem Arteonem podróżowały, według wstępnych informacji, cztery osoby. Pasażerka trafiła do szpitala w stanie krytycznym, natomiast trzech młodych mężczyzn pozostało na miejscu zdarzenia. Okazało się, że jeden z nich miał ponad 2 promile alkoholu, a dwaj kolejni ponad promil. Żaden z nich nie przyznał się do kierowania samochodem, więc prokurator zadecydował o ich aresztowaniu.

Później dopiero okazało się, że w Volkswagenie znajdował się jeszcze jeden mężczyzna. Potwierdził to w rozmowie z TVN24, rzecznik prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Jak nieoficjalnie podaje TVN24, mężczyzna, którego tożsamość jest znana policji, był notowany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wiele wskazuje na to, że właśnie on kierował samochodem w momencie zdarzenia i teraz ukrywa się w obawie przed konsekwencjami.