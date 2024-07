Spis treści: 01 Kylian Mbappe zakończył Euro. Pucharu nie będzie

02 Jakie samochody ma Kylian Mbappe?

03 Kylian Mbappe nie może prowadzić aut. Jaki powód?

Kylian Mbappe zakończył Euro. Pucharu nie będzie

Kylian Mbappe, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i kapitan reprezentacji Francji, nie zdobędzie ze swoim zespołem pucharu Euro 2024. W meczu półfinałowym Francuzi zostali pokonani przez Hiszpanów. Występy trójkolorowych nie należały do najlepszych. Zawodnicy krytykowani są za swoją grę. Mistrzostwa nie będą też najlepiej wspominane przez samego Mbappe. Już w pierwszym meczu Francuzów ich kapitan, po starciu z zawodnikiem Austrii, złamał nos. Przez większość spotkań musiał grać w specjalnej masce. Bilans bramkowy Francuza to zaledwie jeden gol - strzelił go z karnego w meczu przeciwko Polsce.

Reklama

Nie zmienia to jednak faktu, że Mbappe to wciąż jeden z największych piłkarzy na świecie. Obecna wartość rynkowa tego zawodnika to ok. 180 mln euro. Od początku lipca francuski kapitan jest zawodnikiem Realu Madryt, ostatniego zwycięzcy Ligi Mistrzów. Zawodnik znajduje się również na szóstym miejscu na liście najlepiej zarabiających sportowców w 2024 roku.

Jakie samochody ma Kylian Mbappe?

Kylian Mbappe, podobnie jak jego koledzy po fachu, może pochwalić się sporą kolekcją samochodów. W garażu piłkarza mają znajdować się takie auta jak Ferrari 488 Pista, Ferrari SF90 Stradale. Mbappe ma posiadać również modele Range Rovera czy Audi. Kapitan francuskiej reprezentacji ma również do swojej dyspozycji takie auta jak Mercedes klasy V czy Volkswagen Multivan.

Instagram Post

Kylian Mbappe nie może prowadzić aut. Jaki powód?

W przeciwieństwie do części swoich kolegów po fachu, 25-latek nie chwali się jednak przesadnie swoimi autami. Mało tego, raczej niemożliwe jest spotkanie na ulicach Paryża, a już wkrótce Madrytu, samochodu z siedzącym za kierownicą Mbappe. Wynika to z faktu, że jeden z najlepszych zawodników na świecie nie prowadzi własnych aut, bo... nie posiada prawa jazdy.

Sam Mbappe otwarcie przyznał się do tego, że nie posiada uprawnień do kierowania. "To jedna z wad wczesnego sukcesu" - mówił piłkarz, cytowany przez Bleacher Report. Tłumaczył, że brakowało mu "prostych rzeczy, takich jak prawo jazdy". Zwrócił uwagę, że choć dla wielu osób prawo jazdy jest obowiązkiem i synonimem autonomii, to on posiadał ją dość wcześnie, ponieważ miał do dyspozycji kierowców. Co ciekawe o to, by Francuz zdobył prawo jazdy, miał zabiegać jakiś czas temu nawet jego dotychczasowy klub - Paris Saint Germain. Proponowano mu lekcje z instruktorem, jednak zawodnik nie wyraził chęci na taką ofertę. Być może Francuz skorzysta z faktu, że ma teraz więcej czasu wolnego i z okazji przeprowadzki do Madrytu zajmie się również prawem jazdy.