Kolor oleju powie Ci prawdę o jego stanie. Te zasady trzeba znać

Czarny jak smoła olej w dieslu to norma. Ten sam kolor w aucie na LPG oznacza poważny problem. Czerwonawy odcień? W większości przypadków to sygnał do natychmiastowej wymiany. Kolor oleju silnikowego mówi więcej o stanie silnika niż licznik kilometrów, ale interpretacja wymaga znajomości kilku podstawowych zasad.