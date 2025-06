Wielu z nas przyzwyczaiło się do myśli, że między wymianami nie powinniśmy dotykać korka wlewu oleju. W rzeczywistości jednak większość silników zużywa pewną ilość oleju podczas normalnej eksploatacji, a producenci samochodów uwzględniają to w swoich specyfikacjach.

Czy to normalne, że silnik bierze 0,5 lub 1 oleju na 1000 km

Według większości producentów, zużycie oleju do 0,5 litra na tysiąc kilometrów mieści się w granicach normy. To może brzmieć szokująco, szczególnie jeśli porównamy to z osiągami niektórych nowoczesnych jednostek, które zużywają bardzo niewiele oleju między serwisami. Jednak ta górna granica uwzględnia różnorodność konstrukcji silników, warunków eksploatacji i stylu jazdy kierowców.