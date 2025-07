Mandaty za złe parkowanie. Kierowcy zapominają o zasadzie 1,5-10-15

W zatłoczonych miastach kierowcy nieustannie borykają się z problemem znalezienia miejsca do parkowania. Brakuje nie tylko bezpłatnych, ale i płatnych stanowisk, co sprawia, że właściciele aut próbują zmieścić się w każdej możliwej luce - często na granicy chodnika czy jezdni. W pogoni za wolnym miejscem ignorują podstawowe przepisy dotyczące minimalnych odległości - 1,5, 10 czy 15 metrów - co kończy się mandatem.