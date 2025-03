Kierowca BMW zrobił zdjęcie dla ukochanej na przejeździe kolejowym. Interweniowała policja

Paula Lazarek

Miłość potrafi zaślepić do tego stopnia, że czasem zachowujemy się mało rozsądnie. Jednak to, co zrobił 44-letni kierowca BMW w Zalesiu Górnym, przekracza granice zwykłej romantycznej spontaniczności. Teraz będzie musiał za swoje czyny sporo zapłacić.