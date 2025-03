Problemem budzącym najwięcej wątpliwości jest brak spójności w przepisach dotyczących pierwszeństwa na drodze. Artykuł 27 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że kierujący pojazdem zbliżający się do przejazdu dla rowerów musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na przejeździe.

Nieprecyzyjne przepisy tworzą szarą strefę interpretacyjną. Z jednej strony kierowca ma zachować szczególną ostrożność, co sugeruje gotowość do zatrzymania się, z drugiej - rowerzysta nabywa pierwszeństwo dopiero gdy znajdzie się na przejeździe. Innymi słowy, rowerzysta nie może rozpędzony wjeżdżać na przejazd rowerowy, zmuszając auta do gwałtownego hamowania. Nie można bowiem "zdobyć pierwszeństwa" poprzez jego wymuszenie.