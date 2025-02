Rowerzyści poruszający się po drogach muszą mieć się na baczności. Zwłaszcza, że w starciu z innymi uczestnikami ruchu drogowego najczęściej są na przegranej pozycji. Idealnie uwidacznia to nagranie, które niedawno zostało udostępnione przez policję, a które przedstawia zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego.

Do zdarzenia doszło 10 lutego 2025 roku. Zgłoszenie odebrał dyżurny Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Wynikało z niego, że w miejscowości Grzymysławice doszło do potrącenia rowerzysty, czego sprawcą miał być kierujący Fordem Focusem.