Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 2 pkt. 47 Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym) rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 25 km/h. To definicja kodeksowa – w praktyce oznacza to, że rower musi być napędzany siłą mięśni oraz może posiadać silnik o ograniczonej mocy (do 250W) i rozwijać maksymalną prędkość do 25 km/h.

