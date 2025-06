Mały elektryk KG Mibot zdobywa rynek szybciej niż Toyota

W Japonii, gdzie dominują hybrydy i transport publiczny, trudno przebić się z nowym samochodem elektrycznym. A jednak startup KG Motors z Hiroszimy zrobił to bez wprowadzania auta do sprzedaży. Ich nowy model - KG Mibot - zebrał już 2,25 tys. zamówień, wyprzedzając Toyotę, która w 2024 roku sprzedała w kraju około 2 tys. aut elektrycznych. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów dopiero w 2026 roku.

Co znajdziemy we wnętrzu małego elektrycznego MiBot? KG Motors materiały prasowe

Model KG Mibot - wymiary mniejsze niż kei-car

Model KG Mibot to jeden z najmniejszych samochodów elektrycznych na świecie. Ma tylko 2490 mm długości, 1130 mm szerokości i 1465 mm wysokości. To oznacza, że jest węższy niż przeciętny motocykl z bocznym wózkiem i mniejszy niż Citroen Ami czy Fiat Topolino. Auto jest jednomiejscowe i przeznaczone wyłącznie do jazdy po mieście.

Na jednym ładowaniu zasięg wynosi 100 km przy spokojnej jeździe. Maksymalna prędkość to 60 km/h, czyli wystarczająco do poruszania się po ulicach Tokio czy Osaki. Co istotne, model KG Mibot można ładować ze zwykłego gniazdka 100V. Ładowanie do pełna trwa około 5 godzin.

Ile kosztuje KG Mibot?

Model KG Mibot kosztuje 1 milion jenów, czyli około 26 tys. zł. To ponad dwa razy mniej niż najtańszy elektryczny kei-car - Nissan Sakura. W tej cenie klient otrzymuje podstawowe wyposażenie: klimatyzację, dotykowy ekran multimedialny oraz niewielki bagażnik o pojemności 40 litrów.

Choć to samochód bardzo prosty, wpisuje się idealnie w realia japońskich aglomeracji: ciasne ulice, brak garaży i ograniczone możliwości ładowania. Dodatkową zaletą jest mobilność - Mibot jest tak mały, że mieści się w przestrzeni ładunkowej Toyoty HiAce.

Jakie plany produkcyjne i ambicje ma KG Motors?

Choć model KG Mibot jeszcze nie trafił do klientów, firma KG Motors ma ambitne plany. Do marca 2027 roku chce wypuścić pełną serię 3,3 tys. aut, a w kolejnych latach zwiększyć produkcję do 10 tys. sztuk rocznie.

Kazunari Kusunoki, założyciel firmy, twierdzi, że Japończycy są niechętni elektrykom głównie przez brak zaufania do opinii Toyoty. Mibot ma to zmienić, pokazując, że samochód elektryczny może być tani, praktyczny i dostosowany do realnych warunków.

