Kary za auta spalinowe. Teraz Niemcy kombinują z autami elektrycznymi

W skrócie Jedna czwarta rejestracji samochodów elektrycznych w Niemczech dokonywana jest przez dealerów, co zawyża oficjalne statystyki sprzedaży.

Dealerzy rejestrują elektryki na siebie, by producenci uniknęli kar za przekroczenie limitu emisji CO2.

W Polsce zjawisko to występuje na mniejszą skalę dzięki programowi dopłat NaszEauto, który napędza realny popyt.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jeśli wierzyć aktualnym danym ACEA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów, w październiku 2025 r. udział samochodów elektrycznych w ogóle rejestracji na europejskim rynku osiągnął 16,4 proc. Oznacza to, że rynek elektryków systematycznie się rozwija, bo jeszcze w październiku ubiegłego roku samochody elektryczne odpowiadały za 13 proc. rejestracji.

Zakłamane statystyki z Niemiec. Co czwarty elektryk kupowany przez dealera

Auta elektryczne biją też kolejne rekordy popularności w Niemczech. Według Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) w październiku bieżącego roku zarejestrowano za Odrą 52 425 elektryków (BEV). Auta na baterię uzyskały aż 21 proc. udziału w lokalnym rynku - aż o 48 proc. więcej niż w październiku 2024 roku.

Sytuacja nie wygląda jednak tak różowo, jeśli przyjrzymy się strukturze rejestracji. Niemiecki portal n-TV zauważa, że w tym roku już ponad 102 tys. nowych elektrycznych aut "sprzedanych" w Niemczech zarejestrowanych zostało przez samych dealerów. Z danych KBA wynika, ze w tym czasie u naszych zachodnich sąsiadów zarejestrowano około 452 tys. samochodów elektrycznych. Oznacza to, że już blisko 23 proc. nowych elektryków "sprzedawanych" w Niemczech to auta rejestrowane na dealerów.

Dla porównania - jak zauważa branżowy serwis elektrowóz.pl - jeszcze w ubiegłym roku na dealera rejestrowany był w Niemczech co szósty sprzedany samochód elektryczny.

Dlaczego dealerzy rejestrują na siebie elektryki w Niemczech?

Blisko dwukrotny wzrost zjawiska "samorejestracji" samochodów elektrycznych przez dealerów łatwo wytłumaczyć. Niemcy to największy rynek motoryzacyjny w Unii Europejskiej, a na producentów samochodów naliczane są w UE kary za przekroczenie limitu emisji CO2 przez nowe pojazdy. Aktualny limity wynosi 93,6 grama CO2/km, a jego przekroczenie skutkuje obłożeniem producenta karą w wysokości 95 euro od każdego grama emitowanego przez pojazd ponad wyznaczony limit.

Wyjaśnijmy - wyznaczony przez UE średni limit 93,6 grama CO2/km w przypadku samochodów spalinowych stanowi ekwiwalent średniego zużycia paliwa na poziomie 4,0 l/100 km. Przykładowo - Volkswagen Golf 1.5 TSI EVO (130 KM z ręczną 6-biegową skrzynią) emituje średnio 126 gramów CO2/km - o 32,4 grama nowy limit. Każdy sprzedany egzemplarz oznacza więc dla Volkswagena karę w wysokości 3078 euro (32,4 gramy razy 95 euro), czyli 12 910 zł!

W swoich wyliczeniach Komisja Europejska przyjmuje, że emisja samochodów bateryjnych wynosi 0 gramów CO2/km, więc każdy sprzedany elektryk oddala widmo zapłacenia przez producenta kary. W zależności od marki za "bezpieczny" - chroniący od naliczenia kar - przyjmuje się dziś udział elektryków w ogóle sprzedaży w granicach 20-25 proc, więc producenci starają się utrzymać taki właśnie poziom.

Mówiąc prościej - jedno zarejestrowane auto elektryczne pozwala producentowi "bezkarnie" wprowadzić na europejski rynek trzy samochody z silnikiem spalinowym.

Utrata wartości samochodów elektrycznych. Klienci się cieszą, właściciele płaczą

Nie jest tajemnicą, że samochody rejestrowane przez dealerów szybko trafiają na rynek wtórny jako używane, często w atrakcyjnej cenie. Z jednej strony pozwala to kupić praktycznie nowe auto za kwotę sporo niższą, niż wynikałoby to z cennika. Z drugiej potęguje i tak wysoką w przypadku samochodów elektrycznych utratę wartości.

Z danych niemieckiej firmy badawczej DAT wynika, że w październiku średnia cena, na jaką wyceniane jest w Niemczech trzyletnie auto elektryczne wynosi zaledwie 48,8 proc. jego wartości początkowej. Jeszcze dwa lata temu było to 58,1 proc. Dla porównania, dla aut benzynowych jest to obecnie 63 proc, a samochodów z silnikami wysokoprężnymi - 61,3 proc.

Polscy dealerzy nie przejmują się karami? To efekt programu NaszEauto

Co ciekawe, w Polsce zjawisko "samorejestracji" aut elektrycznych przez dealerów jest dziś dużo niższe niż w Niemczech. Jak informuje Interię Wojciech Drzewiecki - prezes IBRM Samar, aktualnie zaledwie 10,2 proc. sprzedawanych w naszym kraju aut elektrycznych rejestrowanych jest przez dealerów. Za 71,2 proc. rejestracji odpowiadają aktualnie floty, a kolejne 18,6 proc. to samochody kupowane przez klientów indywidualnych.

Czyżby więc polscy dealerzy nie odczuwali presji ze strony importerów i nie przejmowali się nakładanymi przez producentów? Nie do końca. W Polsce stosunkowo wysoki popyt na samochody elektryczne napędza trwający właśnie program dopłat do zakupu nowych aut elektrycznych NaszEauto.

Na początku października, z zapowiedziami złożonymi w ramach konsultacji społecznych, program zyskał nowych beneficjentów, zwiększyła się też bazowa kwota wsparcia dla nabywców indywidualnych zainteresowanych kupnem elektrycznego samochodu osobowego. Obecnie nie istnieje już żadne kryterium dochodowe, a bazowa kwota wsparcia dla wszystkich chętnych (klientów prywatnych i JDG) wynosi 30 tys. zł.

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że na koniec października udział elektryków w ogóle sprzedaży nowych aut w Polsce wynosił 6,2 proc. Sam październik zakończył się wyraźnie lepszym wynikiem - 9,1 proc. ogółu rejestracji.

Wzrost sugeruje, że w obliczu kończących się środków w programie NaszEauto, zainteresowanie zakupem, leasingiem lub wynajmem elektrycznego samochodu wśród Polaków wyraźnie wzrosło.

Tafla lodu spadła z naczepy wprost przed policyjny radiowóz Policja