Niekwestionowanym liderem ogólnoświatowej sprzedaży była w ubiegłym roku Toyota Corolla. Jak wynika z danych branżowego serwisu focus2move.com, japoński kompakt znalazł w tym trudnym czasie ponad 1,1 mln nabywców. To o 3,6 proc. więcej niż w roku 2019. Corolli deptała po piętach jej większa siostra.

Na drugiej pozycji sklasyfikowano bowiem Toyotę RAV4 z wynikiem 1 mln sprzedanych sztuk (+1,2 proc. rok do roku).

Najniższy stopień podium przypadł w udziale amerykańskiej legendzie. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano Forda F-series czyli amerykańskiego "króla pickupów". Wynik 862,4 tys. dostarczonych nabywcom egzemplarzy jest o blisko 8 proc. gorszy niż w roku 2019.

Za podium, na pozycji nr 4., znalazła się Honda CR-V. Auto znalazło ponad 730,2 tys. nabywców, co oznacza utrzymanie wyniku z roku 2019 (-0,8 proc.).



Pierwszą piątkę światowego rankingu zamyka kolejny model Toyoty. W tym przypadku chodzi o wieloletniego lidera klasyfikacji najchętniej kupowanych nowych aut w Stanach Zjednoczonych, czyli Toyotę Camry. Japoński sedan trafił do 686,3 tys. nabywców, co oznacza wzrost popytu o blisko 13 proc

Kolejne miejsca w rankingu dziesięciu najlepiej zajmują odpowiednio:

6. RAM pick-up (645 tys. sztuk),

7. Toyota Yaris (589,8 tys. sztuk),

8. Honda Civic (585,8 tys. sztuk),

9. Chevrolet Silverado (581,3 tys. sztuk),

10. Tesla model 3 (575,6 tys. sztuk).



Najlepiej sprzedające się auta premium na świecie w 2021 roku





W przypadku segmentu premium najlepiej sprzedającym się modelem było w skali globu BMW serii 5. (309,4 tys. sprzedanych egzemplarzy). W tym miejscu warto dodać, że od 1972 roku na drogi wyjechało już ponad 7 mln egzemplarzy popularnej "piątki".

Drugie miejsce na liście najpopularniejszych aut segmentu premium zajmuje Mercedes klasy E (280,2 tys. rejestracji). Ostatni stopień podium należy do Audi A6 (232,3 tys. rejestracji).



Pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych w ubiegłym roku nie pozostawia złudzeń. Kryzys półprzewodnikowy i inwestycje w promocję elektromobilności szczególnie mocno dały się we znaki europejskim producentom. W zestawieniu nie znalazł się ani jeden model Volkswagena. Dużo do myślenia daje rewelacyjny model Tesli, która - dzięki innowacyjnemu zarządzaniu - z kryzysem półprzewodnikowym radzi sobie świetnie. Patrząc z tej perspektywy niedawne uruchomienie fabryki pierwszej europejskiej fabryki marki nieopodal Berlina, może być prawdziwym punktem zwrotnym w historii europejskiego rynku motoryzacyjnego.



Europa marginesem świata?

Z drugiej strony trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że rola Europy na motoryzacyjnej mapie świata jest obecnie dość znikoma. W całym ubiegłym roku w skali globu sprzedano blisko 84 mln nowych samochodów.

Największym pojedynczym motoryzacyjnym rynkiem świata były Chiny, gdzie nabywców znalazło aż 24,9 mln nowych aut. Drugie miejsce zajęły Stany zjednoczone z wynikiem blisko 15 mln rejestracji. Na podium znalazła się też Japonia (ponad 4,4 mln rejestracji) nieznacznie wyprzedzając Indie (blisko 4,4 mln rejestracji).

Największy rynek Unii Europejskiej - Niemcy - sklasyfikowany został na 5. miejscu z wynikiem niespełna 3 mln rejestracji.



