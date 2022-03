Nowe samochody Honda e:N Series to nowa gama modeli. Oczywiście elektrycznych

Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, Honda zdecydowała się przyspieszyć plan elektryfikacji swojej gamy (w Europie), który ma zostać sfinalizowany pod koniec tego roku, wraz z wprowadzeniem do oferty hybrydowego Civica (zastępującego odmiany klasycznie spalinowe). Nie powinni więc dziwić, że wszystkie kolejne premiery japońskiego producenta (w Europie), będą przynajmniej hybrydami.

Takich nowości w przyszłym roku będą trzy i wszystkie będą SUVami. Pierwsza z nich uplasuje się w segmencie B i otrzyma wyłącznie elektryczny napęd. Honda w swoim komunikacie nazywa model e:Ny1 (ciekawe czy taka nazwa pozostanie w wersji seryjnej) i przekonuje, że będzie on "wyjątkowym połączeniem dynamiki, technologii i wzornictwa, z których słynie Honda i stanowić doskonałą propozycję dla rodzin poszukujących swojego pierwszego, w pełni elektrycznego samochodu".

Drugą z nowości ma być kompaktowy SUV, o którym nie wiadomo właściwie nic. Producent wspomina jedynie, że będzie on "napędzany pełną hybrydą". Innymi słowy oznacza to hybrydę bez możliwości ładowania z gniazdka. Prawdopodobnie będzie to napęd, który zadebiutuje w tym roku w Civicu e:HEV.

Ostatnia z nowości do kolejna generacja CR-V, która tym razem dostępna będzie nie tylko jako zwykła hybryda, ale także jako hybryda plug-in. Wszystkie te trzy modele, pojawią się na rynku w 2023 roku.

