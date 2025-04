Jak informuje IBRM Samar, w marcu sprowadzono do Polski 240 193 używane auta o dmc do 3,5 tony (+1,3 proc). Aż 216 131 z nich to samochody osobowe. Eksperci z Samaru zwracają uwagę na rosnący import aut użytkowych. 24 062 rejestracje oznaczają wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 14 proc.