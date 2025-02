Problem tkwi w niewydolnym systemie wymiany informacji między sądami a urzędami. Gdy sędzia wydaje wyrok zakazujący prowadzenia pojazdów - na przykład wobec osoby kierującej pod wpływem alkoholu lub powodującej wypadek - informacja ta musi przejść długą drogę biurokratyczną. Najpierw sąd przekazuje ją do starosty, który następnie wprowadza dane do Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).

Ten proces może trwać miesiącami, co sprytnie wykorzystują osoby objęte zakazem. W okresie, gdy informacja o zakazie nie jest jeszcze widoczna w systemie, zgłaszają się do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, gdzie pomyślnie zdają egzaminy i otrzymują nowe uprawnienia. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego regularnie muszą unieważniać takie egzaminy, gdy w końcu dotrze do nich informacja o zakazie. Do tego czasu osoby te jednak legalnie poruszają się po drogach.