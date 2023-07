To nie koniec zmian. Nowa ustawa o mObywatelu jest bardzo rozbudowana i wprowadza zmiany w 30 innych aktach prawnych. Jedną z nowych funkcjonalności ma być np. zastrzeżenie numeru PESEL przed ewentualną kradzieżą tożsamości. Wprowadzonych zostanie też wiele nowych e-dokumentów, m.in.: dokumenty poświadczające prawo do wykonywania różnych zawodów medycznych, a także tymczasowe elektroniczne prawo jazdy.

mObywatel 2.0. Jakie zmiany dla kierowców?

Wraz z wejściem w życie ustawy o nowej wersji aplikacji pojawiło się sporo nowych i długo wyczekiwanych udogodnień dla kierowców.

Niedługo zniknie największa zmora świeżo upieczonych kierowców - konieczność oczekiwania na wyrobienie plastikowego prawa jazdy przed pierwszą samodzielną trasą. Tymczasowe e-prawo jazdy zostanie wystawione automatycznie, tuż po wprowadzeniu wyniku egzaminu praktycznego do systemu, czyli jeszcze w dniu egzaminu.

Tymczasowe prawo jazdy ma trafić do mObywatela 2.0 już w sierpniu - zapowiedział w rozmowie z PAP Michał Kalinowski, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel.

Kolejna ważna zmiana to powiadomienia "push" ostrzegające przed zbliżającym się końcem ważności ubezpieczenia. W tym roku kary za spóźnienie z opłatą OC wzrosły już dwukrotnie. Od 1 lipca 2023 za samochód osobowy wynoszą:

1440 zł do 3 dni;

3600 zł od 4 do 14 dni;

7200 zł powyżej 14 dni.

Niedopilnowanie uiszczenia opłaty może nas bardzo drogo kosztować, proste powiadomienie uchroni przed stratą kilku tysięcy złotych. Żeby w komunikatach pojawiło się przypomnienie, nie trzeba aktywnie korzystać z aplikacji. Wystarczy tylko pobrać ją na telefon i zalogować się do systemu. Nawet jeśli nie otworzymy jej już ani razu, powiadomienie o zbliżającym się terminie OC i tak wyświetli się na ekranie.

Czy wszystkie nowe funkcje już działają?

Podpis prezydenta i wejście w życie odpowiedniej ustawy to zielone światło dla dalszych prac. W tej chwili prawo dopuszcza już nowe rozwiązania, jednak ich wprowadzenie będzie określane w oddzielnych komunikatach ministra cyfryzacji.

Po 14 dniach od przekazania informacji będą pojawiać się kolejne uaktualnienia aplikacji mobilnej. Nowa wersja mObywatela 2.0 rusza o północy 14 lipca 2023.

Co mObywatel daje kierowcom?

mObywatel to dla kierowców przede wszystkim szybki dostęp do mPrawa Jazdy - dokumentu potwierdzającego ich uprawnienia. Chociaż od końca 2020 roku nie musimy już wozić przy sobie plastikowego prawa jazdy, to podczas kontroli i tak trzeba wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Z aplikacją w telefonie możemy bez obaw zostawić wszystkie dokumenty w domu. Elektroniczne prawo jazdy przydaje się też podczas wypożyczania aut, przy zakupie ubezpieczenia czy w przypadku kolizji. Niemniej - co ważne - elektroniczna wersja pozwala na jazdę autem tylko po polskich drogach. Jeśli chcesz wyjechać za granicę, musisz zabrać plastik.

W aplikacji znajdziemy też inne istotne dla kierowców informacje:

dowód rejestracyjny samochodu/samochodów,

potwierdzenie ubezpieczenia OC,

licznik punktów karnych,

historię przeglądów rejestracyjnych.

Większość zapowiadanych zmian i nowych funkcji powinna pojawić się w aplikacji do końca 2023 roku.

