Rząd szykuje dopłaty do rowerów elektrycznych

Dopłaty do aut elektrycznych to już standard, ale teraz rząd planuje wsparcie również dla rowerów elektrycznych. Według najnowszych informacji program dofinansowań ma ruszyć w drugim kwartale 2025 roku. Projekt jest już w końcowej fazie uzgodnień z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a na jego realizację przewidziano 50 mln zł.

Z dotacji będą mogły skorzystać osoby kupujące zarówno klasyczne rowery elektryczne, jak i jednoślady transportowe, w tym rowery cargo oraz wózki rowerowe do przewozu dzieci. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 4500 zł, ale będą pewne ograniczenia.

Ile wyniosą dopłaty do rowerów elektrycznych?

Zgodnie z wstępnymi założeniami programu, dopłata do klasycznych rowerów elektrycznych wyniesie do 50% ceny, ale nie więcej niż 2500 zł. Z kolei w przypadku rowerów cargo oraz wózków rowerowych kwota ta wzrasta do 4500 zł. Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze będą wypłacane w formie refundacji - najpierw kupujemy rower, a dopiero później składamy wniosek o zwrot części kosztów.