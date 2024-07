Spis treści: 01 Rządowy program dopłat do rowerów elektrycznych

02 Ile wyniesie rządowa dopłata do roweru elektrycznego?

03 Czas trwania programu "Mój rower elektryczny"

04 Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dotację na rower elektryczny?

Rządowy program dopłat do rowerów elektrycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji społecznych projekt programu "Mój rower elektryczny". Ma on zachęcić polskich kierowców do rezygnowania z jeżdżenia samochodami i przesiadki na rowery. Jak czytamy na rządowych stronach:

Celem programu jest uniknięcie niskiej emisji poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, rozwoju dobrych praktyk transportowych oraz zdrowego trybu życia wśród uczestników ruchu poprzez wsparcie zakupu rowerów elektrycznych i wózków elektrycznych.

Zgodnie z założeniami programu, pozwoli on na dofinansowanie zakupu przynajmniej 46 667 pojazdów, co ma przynieść wymierne korzyści w poprawie jakości powietrza. Jak wyliczają autorzy projektu, ma on obniżyć roczną emisję:

CO2 o 83 tys. ton

tlenków azotu o 283 tony

pyłów PM10 o 0,4 tony

Ile wyniesie rządowa dopłata do roweru elektrycznego?

Na dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych rząd chce przeznaczyć 300 mln zł. Osoby biorące udział w programie będą mogły liczyć na zwrot do 50 proc. wartości pojazdu, ale nie więcej niż:

5000 zł do roweru elektrycznego

9000 zł do roweru elektrycznego cargo lub wózka rowerowego

Czas trwania programu "Mój rower elektryczny"

Program dopłat do rowerów elektrycznych jest rozplanowany na lata 2025-2029, a pod uwagę będą brane wnioski o dofinansowanie do pojazdów zakupionych od 30.06.2024 do 30.05.2029. Możliwe jest też wcześniejsze zakończenie programu, jeśli zostaną wykorzystane wszystkie przeznaczone nań środki.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dotację na rower elektryczny?

W projekcie programu "Mój rower elektryczny" określono cały szereg wymogów, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Warto zapoznać się z nimi bardzo dokładnie, ponieważ pieniądze wypłacane są w formie refundacji - najpierw musimy zakupić pojazd, a potem dopiero ubiegać się o zwrot części kosztów.

Wymagane jest między innymi, aby rower był nowy oraz nie był leasingowany. Ponadto trzeba między innymi:

oznakować rower specjalną naklejką

zarejestrować rower na policji i oznakować numerem bocznym na ramie

użytkować rower przez przynajmniej 2 lata

rower musi być wyprodukowany w UE

bateria musi pozwalać na jazdę ze wspomaganiem przez przynajmniej 50 km

dofinansowanie nie przysługuje, jeśli minęły ponad 2 lata od zakupu roweru

Szczególnie interesujący jest ostatni z punktów. Oznacza on bowiem, że chociaż mówimy dopiero o projekcie programu "Mój rower elektryczny", to kupując pojazd już teraz, będzie można zwrócić się o dofinansowanie, kiedy odpowiednie przepisy wejdą już w życie.