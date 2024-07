Kraje UE od dawna zachęcają kierowców do rezygnacji z czterech kółek. Teraz dołącza do nich Polska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zachęcić Polaków do rezygnacji z samochodów dopłatami do rowerów elektrycznych w wysokości od 5 do nawet 9 tys. złotych. Taka dopłata jest właśnie w konsultacjach społecznych.

Do 18 lipca trwają konsultacje społeczne projektu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma "wspierać rozwój elektromobilności i promować ekologiczne środki transportu". Sam program nazywa się "Mój rower elektryczny" i - zgodnie z założeniami - pomóc ma w "obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie". Zgodnie z jego założeniami NFOŚiGW planuje przeznaczyć na dopłaty do elektrycznych rowerów aż 300 mln zł ze środków z tzw. Funduszu Modernizacyjnego.

Mój rower elektryczny. Jaka wysokość dofinansowania?

Projektowany program przewiduje dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł) oraz rowerów elektrycznych transportowych - cargo o szerokości do 0,9 m i wózków rowerowych o szerokości powyżej 0,9 m (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 9 tys. zł). Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte pojazdy wyposażone w akumulator litowo-jonowy lub podobny o pojemności co najmniej 10 Ah, wyprodukowane przez producentów pochodzących z krajów UE. Konsultowane właśnie założenia mówią o dofinansowaniu:

zakupu roweru elektrycznego - do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł.

zakupu roweru elektrycznego transportowego (cargo) oraz wózka rowerowego - do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 9 tys. zł.

Jakie dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego? Warto się pospieszyć

W założeniach projektu czytamy, że twórcy planują dofinansowanie zakupu co najmniej 46,7 tys. rowerów elektrycznych. Program dopłat ma być realizowany w latach 2025-2029 (do września) lub do wyczerpania środków. Chętnym na dofinansowanie radzimy jednak się spieszyć. W projekcie czytamy bowiem, że oprócz osób fizycznych o dofinansowanie do zakupu elektrycznych rowerów będą się też mogły starać jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt przewiduje też szereg wymogów dotyczących samych rowerów elektrycznych objętych dofinansowaniem.

Pojazd musi być wyposażony w akumulator w technologii litowo-jonowej lub podobnej, o pojemności minimum 10Ah, umieszczony w sposób utrudniający jego wyciągnięcie osobom postronnym czytamy w dokumencie

Dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych. Kto pierwszy ten lepszy

Wymogi mówią również o minimalnym zasięgu jazdy ze wspomaganiem wynoszącym 50 km i minimalnej trwałości roweru wynoszącej co najmniej dwa lata od daty zakupu. Same rowery muszą też spełniać polskie wymogi prawne stawiane takim pojazdom, jak np. braku możliwości jazdy wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego (bez pedałowania).

Osoby, które będą chciały skorzystać z programu muszą jeszcze wiedzieć, że dotacja na zakup roweru elektrycznego ma być wypłacana po zakupie w formie refundacji.