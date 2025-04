Wynajmowane samochody często nie służą wyłącznie celom służbowym, co budzi wątpliwości wśród obywateli i ekspertów.

Na parkingu przy ulicy Wiejskiej coraz rzadziej można zobaczyć prywatne samochody posłów. Coraz więcej parlamentarzystów decyduje się na długoterminowy wynajem nowych pojazdów, finansowany ze środków publicznych. Nie oznacza to jednak, że podatnicy ponoszą dodatkowe koszty - opłaty za wynajem pokrywane są z ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego, który wynosi 23 310 zł miesięcznie.

Dziennikarze WP ustalili, że od listopada 2023 r. do końca 2024 r. co najmniej 146 posłów skorzystało z możliwości wynajmu samochodu w ramach ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego. W zdecydowanej większości przypadków był to najem długoterminowy, który wcześniej nie cieszył się dużą popularnością wśród parlamentarzystów.