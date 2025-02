Po sukcesach marek Omoda i Jaecoo, Chery Automotive wkracza na rynek z kolejnym brandem – będzie sprzedawać samochody marki Chery. Pierwszym będzie Tiggo 7. To SUV segmentu C, który na świecie znalazł już ponad milion nabywców. Pierwsze egzemplarze testowe pojawią się w naszym kraju pod koniec marca, a oficjalna sprzedaż ma się rozpocząć w lipcu 2025 roku.

Tiggo 7 ma 4553 mm długości, 1862 mm szerokości i 1696 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2670 mm. Jest to więc model plasujący się wymiarami w okolicach Hyundaia Tucsona czy MG HS. W Polsce dostępne będą dwie wersje napędowe: spalinowa oraz hybrydowa plug-in (PHEV).

Wnętrze Tiggo 7 wyróżnia się 24,6-calowym zakrzywionym ekranem, panoramicznym dachem o powierzchni 1,1 m² oraz podgrzewanymi i wentylowanymi fotelami. W standardzie znajdą się m.in. dwuwarstwowe szyby dźwiękoszczelne, bezprzewodowa ładowarka do smartfona o mocy 50W, wyświetlacz przezierny HUD, kamera 540° oraz nagłośnienie SONY. System multimedialny obsługuje Apple CarPlay i Android Auto.

Z czasem do Tiggo 7 dołączy SUV segmentu B – Tiggo 4

Ceny Tiggo 7 mają zaczynać się od 27 tys. euro (ok. 117 450 zł), a najdroższe wersje osiągną poziom 35 tys. euro (ok. 152 250 zł). W Polsce dostępne będą trzy warianty: Comfort z napędem na przednie koła, Premium z napędem na przednie koła oraz hybrydowe Premium AWD.

Chery to znany producent samochodów

Chery to największy chiński eksporter samochodów osobowych, lider na rynkach zagranicznych od 22 lat. W 2024 roku sprzedaż koncernu wyniosła 1,1 mln samochodów, a firma rozwija swoją obecność w Europie. Obecnie sprzedaje model Tiggo 7 w Hiszpanii pod lokalną marką Ebro.

