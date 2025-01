Jaecoo 7 jest obecnie jedynym modelem tej chińskiej marki oferowanym w naszym kraju. Ponadto do tej pory dostępne było tylko z jednym silnikiem – za wprawianie go w ruch odpowiada benzynowa jednostka 1.6 o mocy 147 KM. Teraz jednak chiński producent rozbudowuje ofertę w naszym kraju. Do benzynowego Jaecoo 7 dołącza hybryda plug-in, czyli wersja Super Hybrid.

Za magazynowanie energii elektrycznej odpowiada akumulator o pojemności 18,3 kWh. Można go ładować prądem zmiennym o mocy do 6 kW lub prądem stałym o mocy do 40 kW. W tym drugim przypadku uzupełnienie energii z poziomu 30 do 80 proc. wyniesie 20 minut. Średnie zużycie paliwa silnika benzynowego ma wynosić 6 litrów na 100 km (według norm WLTP). Z kolei zasięg w trybie elektrycznym w cyklu mieszanym to 91 km – średnie zużycie prądu to 20,6 kWh na 100 km. Oznaczałoby to, że na przejechanie pierwszych 100 km od ładowania samochód potrzebuje 0,7 l paliwa. Łączny zasięg układu napędowego ma wynosić 1,2 tys. km.