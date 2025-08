Jedno przekroczenie prędkości i tracisz prawko. Wszystko przez ten przepis

Kierowcy, którzy posiadają uprawnienia od niedawna, mimo przejścia kursu praktycznego na prawo jazdy, wciąż są uznawani za mniej doświadczonych. Z tego powodu w przyszłości obowiązywał będzie tzw. "okres próbny" podczas którego nowy kierowca powinien doskonalić umiejętność prowadzenia pojazdu, uważając jednocześnie na to by nie łamać prawa. Choć policja nadal czeka na przepisy wykonawcze w tej kwestii, 19-latek ze Stęszewa przekonał się, że łamanie przepisów drogowych nie popłaca.

W czwartek, 24 lipca, podczas patrolowania ul. Krzywoustego w Poznaniu, policjanci zauważyli rozpędzonego Volkswagena Golfa. Wykonany pomiar prędkości wykazał, że samochód poruszał się z prędkością nawet 140 km/h w terenie zabudowanym (o 70 km/h za szybko). Po zatrzymaniu go do kontroli, okazało się, że za kierownicą znajduje się świeżo upieczony kierowca. Mężczyzna w wieku 19 lat odebrał prawo jazdy w kwietniu i jak się okazało, bardzo szybko musiał się z nim pożegnać.

Co to jest okres próbny dla kierowców?

Brawura w wykonaniu młodych kierowców to bardzo częste zjawisko na drogach, z którym policja stara się sumiennie walczyć. Polskie prawo da im odpowiednie narzędzia, które pozwalają w sposób bardziej restrykcyjny podchodzić do wykroczeń popełnianych przez świeżych kierowców. Mowa tutaj o tak zwanym "okresie próbnym" określonym w art. 91 ustawy O kierujących pojazdami, który choć wszedł już w życie, to nadal nie jest respektowany. Policjanci wciąż czekają na wejście przepisów wykonawczych, które określą stawki kar za łamanie przepisów o "okresie próbnym". Dlatego obecnie, należy o nim myśleć, jak o prawie, które będzie respektowane w przyszłości.