Inspektorzy skontrolowali kierowców ciężarówek w okolicach stolicy Małopolski, ujawniając przytłaczającą liczbę naruszeń. Skończyło się nie tylko na mandatach i postępowaniach administracyjnych, lecz nawet na wnioskach o ukaranie skierowanych do sądu. Jeden z kierowców przeszedł najśmielsze oczekiwania funkcjonariuszy.

Doba jazdy bez odpoczynku i liczne usterki techniczne

Działania inspektorów rozpoczęły się w Miejscu Obsługi Podróżnych w Giebułtowie na trasie S7. Skontrolowano tam zestaw należący do polskiego przewoźnika realizującego transport na potrzeby własne. Analiza danych z tachografu wykazała aż 53 naruszenia norm związanych z czasem prowadzenia pojazdu, odpoczynków i wymaganych przerw.

Po przeanalizowaniu ostatnich 56 dni, inspektorzy zauważyli, że kierowca 23 razy skrócił swój odpoczynek dzienny i 15 razy przekroczył maksymalny czas jazdy bez przerwy. To jednak nie było wszystko, ponieważ ujawniono również 12-krotne przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu, 2-krotne przekroczenie maksymalnego 2-tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu i jednokrotne przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.

Niechlubnym rekordem w przypadku tego kierowcy okazało się jednorazowe przekroczenie maksymalnego dziennego czasu pracy o ponad 24 godziny. Ponadto inspektorzy odkryli kilka problemów technicznych, dotyczących pojazdu, którym poruszał się kierowca. Zauważono brak ważnej legalizacji tachografu, która wygasła w kwietniu. Oczom inspektorów nie umknął również zły stan techniczny samochodu i przyczepy, uniemożliwiający kontynuowanie jazdy. Funkcjonariusze zdecydowali się zatrzymać dowody rejestracyjne przyczepy i ciągnika siodłowego. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne, a kierowcę ukarano mandatami karnymi o łącznej wysokości 3 tys. zł.

Kierowca jechał przez kilka dni bez dobowego odpoczynku

Kolejnego "rekordzistę" skontrolowano w Aleksandrowicach na autostradzie A4. Kierowca popełnił aż 84 naruszeń w trakcie ostatnich 56 dni zarejestrowanych na wydruku z tachografu. Jedno z nich odbyło się nawet w dniu kontroli. Inspektorzy zauważyli, że kierowca odbył zaledwie 2 godziny i 23 minuty odpoczynku, jadąc od godziny 5:00 dnia poprzedniego do momentu przeprowadzenia kontroli (ok. 9:00).

Jak się okazało, najpoważniejsze naruszenia miały zostać dopiero ujawnione. W poprzednich dniach kierowca przejechał 2,2 tys. km, odpoczywając tylko 4 godziny. W innym terminie pokonał 4,3 tys. km w 6 dni, nie odbywając ani jednego dobowego odpoczynku. Nie uwzględniono tego w informacji od ITD, lecz kierowca mógł w tym czasie zatrzymywać się na krótkie przerwy, trwające do 45 min na każde 4,5 godziny jazdy.

Podczas kontroli zauważono też nieprawidłowości techniczne w ciągniku siodłowym. Kierowca nie otrzymał jednak mandatu. Będzie musiał się wytłumaczyć przed sądem z popełnionych naruszeń. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, zakazali dalszej jazdy kierowcy i nakazali mu 11-godzinny odpoczynek. Wszczęto również postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy, do którego należy skontrolowany zestaw.

Zasady dotyczące czasu pracy kierowców zawodowych

Praca kierowców zawodowych wiąże się z szeregiem ograniczeń. Dotyczą one głównie tych, którzy pracują na ciężarówkach. Przepisy określają maksymalny czas pracy oraz wymagane odpoczynki, które każdy kierowca musi odbyć podczas swojej pracy. Istnieją one nie bez powodu. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowcom ciężarówek, jak również innym uczestnikom ruchu drogowego. Szczegółowe regulacje zawarte są w rozporządzeniu (WE) nr 56/2006 i ustawie o czasie pracy kierowców.

Zgodnie z przepisami, kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie (z możliwością przedłużenia do 10 godzin maksymalnie 2 razy w tygodniu). W skali tygodnia nie wolno przekraczać 56 godzin jazdy, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni - 90 godzin. Po 4,5 godzinach jazdy kierowca musi odbyć przerwę trwającą 45 minut. Przepisy pozwalają na to, by podzielić ją na dwie części: 15 i 30 minut.

Codzienny odpoczynek kierowcy zawodowego powinien wynosić co najmniej 11 godzin (możliwe jest skrócenie do 9 godzin maksymalnie trzy razy w tygodniu). Tygodniowy odpoczynek to minimum 45 godzin, z możliwością skrócenia do 24 godzin raz na dwa tygodnie. W wyjątkowych przypadkach czas pracy może zostać wydłużony do 15 godzin z uwzględnieniem wymaganych przerw.

