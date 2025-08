Groźny wypadek Maty we Włoszech. Od tragedii dzieliły centymetry

Raper Mata przeżył niebezpieczne zdarzenie we Włoszech, gdy duży element przebił szybę jego Mercedesa.

Niewiele wiemy na temat zdarzenia, które przydarzyło się Macie, czyli Michałowi Matczakowi. Do relacji w swoich mediach społecznościowych wrzucił zdjęcia, przedstawiające sporych rozmiarów przedmiot, który przebił czołową szybę samochodu, którym podróżował.

Raper nie zdradził żadnych szczegółów, jak doszło do tej niebezpiecznej sytuacji. Pewne jest, że duży element musiał spaść z większej wysokości - wynika to z kąta, pod jakim przebił szybę, a także faktu, że Mata podróżował dużym SUV-em Mercedesa - modelem GLE (co potwierdził wrzucając w kolejnym stories fragment utworu "Jestem w GLE").