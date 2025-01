Druga kategoria to auta z podrobionymi numerami VIN . Strażnicy przypominają, że każda manipulacja numerem identyfikacyjnym pojazdu jest przestępstwem. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji procesowej takie samochody są najczęściej przekazywane Policji w celu dalszych działań.

Wśród pojazdów zatrzymanych w 2024 roku znalazły się prawdziwe „perełki”. Jednym z przykładów jest bogato wyposażone Audi RS7 , które przyciągnęło uwagę celników na przejściu granicznym w Korczowej. Funkcjonariusze Straży Granicznej szybko zaczęli weryfikować legalność jego pochodzenia, gdyż od razu wzbudziły ich podejrzenia nietypowe numery VIN. Dzięki międzynarodowej współpracy służb udało się ustalić prawdziwy numer identyfikacyjny pojazdu, co potwierdziło, że samochód o wartości blisko 800 tys. złotych został skradziony w 2023 roku na terenie Polski.

Innym, dosyć egzotycznym przykładem może być elektryczna Tesla Model 3. Do zdarzenia doszło 10 czerwca podczas kontroli pojazdów wyjeżdżających z Polski do Ukrainy. Mundurowi szczegółowo sprawdzili legalność pochodzenia elektrycznego samochodu o szacunkowej wartości 115 tys. złotych. W wyniku podjętych działań ustalili, że jest on w zainteresowaniu polskich służb. Jak się okazało, kradzież auta zgłoszono w 2023 roku.