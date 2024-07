Przez ręce Roberta Lewandowskiego przewinęło się wiele drogich i bardzo mocnych samochodów. Latami jeździł służbowo autami marki Audi oraz Cupra, zaś prywatnie można było go spotkać w egzotycznych Ferrari, luksusowych Bentleyach, wyjątkowych Porsche i mocarnych Mercedesach.

Reklama

Audi Roberta Lewandowskiego do kupienia w Polsce

Bliscy piłkarza również nigdy nie mogli narzekać na brak komfortu za kółkiem. Iwona Lewandowska, mama kapitana polskiej reprezentacji, przez kilka ostatnich lat jeździła po polskich drogach należącym do syna, popularnym SUV-em w bardzo bogatej wersji wyposażenia. Dziś dokładnie ten egzemplarz Audi Q3 Sportback ze sportowym pakietem S Line, mocnym “benzyniakiem" i napędem na wszystkie koła quattro, szuka nowego właściciela.

Zdjęcie Audi po Robercie Lewandowskim trafiło na sprzedaż. Kilka lat temu kosztowało krocie/Facebook/Kimbex Dream Cars /

Wyjątkowe Audi Q3 na sprzedaż. Jeździła nim Iwona Lewandowska

Proponowane przez firmę Kimbex Audi Q3 Sportback w wersji 45 TFSI z 2020 roku z przebiegiem 70 tys. kilometrów zostało wycenione na kwotę niemal 170 tys. zł. To bogato wyposażony egzemplarz z większością opcji, które można było zaznaczyć w konfiguratorze. Ma m.in. sportowy pakiet stylistyczny S line, opcjonalne nagłośnienie firmy Bang&Olufsen, a także panoramiczny szklany dach. W prezentowanej odmianie napędza go 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 245 KM, który przy współpracy z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową S tronic, potrafi rozpędzić kompaktowy model od 0 do 100 km/h w 5,8 sekundy.

Zdjęcie Audi Q3 Sportback / Audi / materiały prasowe

Zdjęcie Audi Q3 Sportback / Audi / materiały prasowe

Robert Lewandowski zapłacił za nie krocie

Kilka lat temu za taki egzemplarz bez dodatkowego wyposażenia trzeba było zapłacić ponad 200 tys. złotych. Jednakże, po dodaniu do listy licznych dodatków cena na fakturze sięgnęła niemal 300 tys. złotych. Na obecną chwilę wartość auta, które z Iwoną Lewandowską przejeżdżało rocznie ok. 15 tys. kilometrów, została oszacowana na 170 tys. złotych. Niewiele mniej, bo 161 600 zł, trzeba dziś zapłacić w salonie za podstawowo wyposażoną sztukę z benzynowym silnikiem 1.5 TFSI o mocy 150 KM, współpracującym z 6-biegową skrzynią ręczną. Dopłata do skrzyni automatycznej to wydatek rzędu 9900 zł.

Zdjęcie Audi Q3 Sportback / Audi / materiały prasowe

Zdjęcie Audi Q3 Sportback / Audi / materiały prasowe

Zdjęcie Audi Q3 Sportback / Audi / materiały prasowe