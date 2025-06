Audi to kolejny m.in. po Hondzie czy Volvo producent pojazdów, który - po cichu - zdecydował się na złagodzenie tempa przechodzenia na samochody elektryczne. Szef niemieckiej marki przyznał właśnie, że ogłoszone kilka lat temu plany zaprzestania sprzedaży samochodów spalinowych w 2033 roku są już nieaktualne .

Przypomnijmy - w czerwcu 2021 roku firma z Ingolstadt ogłosiła, że do 2033 roku z jej oferty znikną wszystkie samochody spalinowe. Chociaż w opublikowanym wówczas komunikacie zaznaczano, że na ofertę największy wpływ będą miały lokalne przepisy i nastroje rynkowe, jasna deklaracja rozstania się z silnikami o zapłonie wewnętrznym wywołała wówczas duże poruszenie.

Rzeczywistość napisała jednak inny scenariusz. W rozmowie z brytyjskim magazynem "Autocar" prezes Audi - Gernot Doellner - poinformował, że ambitne plany musiały zostać zweryfikowane i obecnie w działaniach producenta nie funkcjonuje już żaden "sztywny" termin rozstania się z silnikami spalinowymi. Teraz słowem klucz do sukcesu ma być "elastyczność" i rozwój różnych rodzajów napędu.

Audi wprowadza w latach 2024–2026 całkowicie nową gamę pojazdów z silnikami spalinowymi i hybrydowymi typu plug-in, co zapewni nam pełną elastyczność przez co najmniej kolejne siedem, osiem, a może nawet dziesięć lat, a potem zobaczymy, jak rozwiną się nasze rynki

Gernot Doellner potwierdził też, że chociaż trwają prace nad nowymi platformami (np. zupełnie nową platformą SSP), firma szykuje się do cięć w ofercie. Bez następcy pozostać mają np. modele A1 i Q2.

Oznacza to, że wkrótce bazowymi modelami producenta z Ingolstadt staną się Audi A3 i Audi Q3 . Z drugiej strony cenniki zamykać będzie Audi A8 i nowy reprezentacyjny SUV - Audi Q9.

W 2024 roku Audi dostarczyło nabywcom blisko 1,7 mln nowych samochodów. Tylko nieco ponad 164 tys. z nich stanowiły samochody elektryczne. Co ciekawe wynik sprzedaży tych ostatnich był o 8 proc. mniejszy niż w roku 2023.

Gorszy rezultat to m.in. efekt wstrzymania w końcu 2023 roku dopłat do zakupu samochodów elektrycznych w Niemczech. W całym 2024 roku za Odrą zarejestrowano 22 tys. nowych elektrycznych aut spod znaku czterech pierścieni, co w zestawieniu r./r. oznacza spadek aż o 33 proc.