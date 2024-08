Spis treści: 01 Najdłuższy tunel w Polsce. Jego lokalizacja zaskakuje

02 Najdłuższe pozamiejskie tunele w Polsce

03 Najdłuższy podwodny tunel w Polsce

04 To nie koniec inwestycji. Wkrótce kolejne tunele w Polsce

Podczas gdy w większości europejskich państw najdłuższe tunele wiodą pod górskimi pasmami, lub są drążone pod zbiornikami wodnymi, w naszym kraju rekordzista w swojej dziedzinie został położony w stołecznym mieście. Mowa o tunelu znajdującym się w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli na drodze ekspresowej S2 w Ursynowie.

Najdłuższy tunel w Polsce. Jego lokalizacja zaskakuje

Tunel oddano do użytku pod koniec 2021 roku. Jego konstrukcja składa się z dwóch naw o równej długości 2355 metrów, a każda z nich została podzielona na trzy pasy ruchu i pas awaryjny. W najgłębszym miejscu obiekt schodzi aż 21 metrów pod ziemię i przebiega bezpośrednio pod tunelem pierwszej linii metra.

Zdjęcie Tunel w Ursynowie oddano do użytku pod koniec 2021 roku. / Jakub Kaminski/East News / East News

Całą trasę podziemnego przejazdu 24 godziny na dobę monitorują 134 kamery, a telewizyjny system dozoru wykrywa niebezpieczeństwa takie jak pojawienie się pieszego, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd. Jednocześnie obiekt został wyposażony w automatyczny system wentylacji, który włącza się w zależności od poziomu zanieczyszczeń oraz czujniki meteorologiczne i jezdniowe, dostarczające dane dot. warunków meteo oraz stanu nawierzchni. Do dziś stanowi on jedną z najbardziej skomplikowanych inwestycji drogowych w Polsce.

Najdłuższe pozamiejskie tunele w Polsce

Drugim najdłuższym tunelem w Polsce jest obiekt na nowo otwartym, 16-kilometrowym odcinku drogi S3 (Bolków-Kamienna Góra). Mierzy on 2,3 km, a kierowcy jadą w nim po dwóch pasach ruchu. Jego budowa trwała 444 dni, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Koszt jego budowy to około 800 milionów złotych, czyli połowę tego, ile wydano na cały, 16-kilometrowy odcinek. W najgłębszym miejscu ma on aż 68 metrów.

Zdjęcie Budowa tunelu TS-26 w ciągu drogi ekspresowej S3. / INTERIA.PL

Niewiele krótszym od tunelu na S3 jest ten położony na popularnej "zakopiance", czyli na drodze ekspresowej S7. Jego budowa kosztowała niemal miliard złotych i trwała pięć lat i siedem miesięcy. Obiekt, który został wydrążony w masywie góry Luboń Mały mierzy 2058 metrów i posiada dwie nawy. W każdej z nich znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy, a także 3-metrowy pas awaryjny. Pierwszą nawę tunelu, w kierunku Rabki-Zdroju, przebito po dwóch latach i pięciu miesiącach. Pół roku później, pod koniec kwietnia 2020 r., używając materiałów wybuchowych metodą tzw. mikrostrzałów przebita została nawa w kierunku Krakowa.

Przejeżdżając przez tunel samochodem przy zachowaniu maksymalnej dopuszczonej prędkości (100 km/h) trasa zajmuje niecałe 2 minuty. Co ważne - na całym odcinku pracują kamery odcinkowego pomiaru prędkości.

Zdjęcie Tunel na Zakopiance / Marek Wicher / INTERIA.PL

Najdłuższy podwodny tunel w Polsce

Kolejnym interesującym obiektem wartym wymienienia jest tunel pod Świną w Świnoujściu, który jednocześnie jest najdłuższym podwodnym tunelem w naszym kraju. Konstrukcja została oddana do użytku w czerwcu 2023 roku i z miejsca stała się przebojem wśród kierowców, którzy dotychczas musieli korzystać z czasochłonnej przeprawy promowej. Obiekt składa się z tylko jednej nawy o długości 1780 metrów, w której ruch odbywa się dwukierunkowo. Wytyczono po jednym pasie ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne, które mają po ok. 2 metry szerokości. Także tunel pod Świną jest objęty systemem odcinkowego pomiaru prędkości, a obowiązuje w nim ograniczenie do 50 km/h.

Zdjęcie Bywają dni, gdy tunelem pod Świną przejeżdża przeszło 20 tys. samochodów. / ROBERT STACHNIK/REPORTER / East News

To nie koniec inwestycji. Wkrótce kolejne tunele w Polsce

To jednak nie wszystko bowiem na liście najdłuższych tuneli w Polsce już wkrótce pojawią się kolejne obiekty. Po kilkumiesięcznym opóźnieniu, na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica na nowo ruszyły prace budowlane. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zakończeniu testów maszyny TBM o nazwie Karpatka, która z dniem 11 lipca 2024 rozpoczęła kopanie ponad 2-kilometrowego tunelu pod wzgórzem Grochowiczna. Wcześniej wykonawca wstrzymał inwestycje z powodu ulatniającego się metanu.

W planach GDDKiA jest także budowa tunelu stanowiącego część zachodniej obwodnicy Szczecina. Jego planowana długość to aż 5 km, czyli ponad dwa razy więcej niż mierzy tunel na S2. Przeprawa połączy Police i Goleniów, ale nie należy się spodziewać wcześniej niż w 2030 roku. Z kolei 3 km długości będzie miał tunel na S19 pod górą Kamieniec, do którego budowy wreszcie wybrano wykonawcę (po pierwszym, unieważnionym przetargu). Jego otwarcie planowane jest na 2029 rok.