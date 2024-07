Ma 114 metrów długości i waży 4400 ton. Karpatka drąży kluczowy tunel

Po kilkumiesięcznym opóźnieniu, na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica na nowo ruszyły prace budowlane. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zakończeniu testów maszyny TBM o nazwie Karpatka, która z dniem 11 lipca 2024 rozpoczęła kopanie ponad 2-kilometrowego tunelu pod wzgórzem Grochowiczna. Wcześniej wykonawca wstrzymał inwestycje z powodu ulatniającego się metanu.

Budowa tunelu na drodze S19 rusza na nowo

W związku z wykryciem gazu koniecznie było odpowiednie przygotowanie Karpatki do pracy w warunkach metanowych. Po analizach przeprowadzonych przez ekspertów z zakresu górnictwa, w ramach doposażenia maszyny, konieczne było m.in. zamontowanie systemu czujników wykrywających obecność metanu na etapie drążenia tunelu oraz montaż zmodyfikowanego systemu. Niezbędna była także wymiana części podzespołów na urządzenia mogące pracować w stwierdzonych warunkach. Uzyskanie decyzji administracyjnych, doposażenie maszyny TBM oraz pozytywne wyników testów i prób pozwoliły na rozpoczęcie pracy Karpatki.

Karpatka ma 114 metrów długości i waży 4400 ton

Chociaż nazwa maszyny bez wątpienia brzmi pieszczotliwie, jej dane techniczne niejedną osobę mogą wprawić w osłupienie. Karpatka ma bowiem 114 metrów długości i 15,16 metrów średnicy. Jej waga to 4400 ton. Urządzenie posiada napęd hydrauliczno-elektryczny i 12 silników, każdy o mocy 1 megawata. Ważący 440 ton pierścień skrawający obraca się z prędkością do 2 obrotów na minutę oraz posiada 471 narzędzi służących do wiercenia.

W trakcie budowy tunelu, Karpatka przejdzie ponad 100 metrów poniżej szczytu wzgórza Grochowiczna. Czas potrzebny na wydrążenie jednej nawy tunelu to ok. 9 miesięcy. Następnie maszyna w ciągu trzech miesięcy zostanie odwrócona i rozpocznie drążenie kolejnej nawy tunelu.

Budowa S19 Rzeszów Południe - Babica

W ramach inwestycji, poza drążeniem wspomnianego tunelu, wykonawca zobowiązał się do wybudowania ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej oraz nowego węzła Babica zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości 2,3 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19.

Zdjęcie Mapa S19 Rzeszów Południe - Babica / GDDKiA

Umowa dotyczy także wybudowania zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Lutoryż oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem).