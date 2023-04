Spis treści: 01 Co to jest Android Auto?

02 Czy Android Auto działa bezprzewodowo? Jakie są wymagania?

03 Jak połączyć Android Auto bezprzewodowo?

04 Android Auto bezprzewodowo – lista samochodów kompatybilnych z aplikacją

Co to jest Android Auto?

Android Auto to aplikacja, która pozwala na korzystanie z wybranych funkcji smartfona na wyświetlaczu multimedialnym w samochodzie.

Dzięki Android Auto na ekranie są widoczne najważniejsze aplikacje muzyczne (np. Spotify i YouTube Music), mapy Google , a także kontakty czy wiadomości SMS. Twórcy aplikacji nie zapomnieli o innych popularnych komunikatorach. Komunikować można się także przy pomocy aplikacji Messenger, WhatsApp czy Telegram. Ponadto kierujący może korzystać ze sterowania głosowego - asystenta Google. To rozwiązanie pozwala obsługiwać rozmowy telefoniczne i komunikatory bez użycia rąk.

Trzeba jednak pamiętać, że liczba aplikacji, z których można korzystać w Android Auto jest ograniczona. Aplikacja ma za zadanie pomóc kierowcy w podróży, ale nie rozpraszać, aby nie narażać go na niebezpieczeństwo.

Z tego względu w Android Auto nie można przeglądać portali społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, ani też oglądać wideo w aplikacjach streamingowych, jak Netflix czy HBO Max.

Czy Android Auto działa bezprzewodowo? Jakie są wymagania?

Tak, połączenie Android Auto z samochodem może odbywać się bez kabla, dzięki łączności bezprzewodowej, ale nie w każdym samochodzie. Google informuje, że każdy telefon komórkowy z systemem Android 11 pozwoli na bezprzewodową łączność z samochodem. Z drugiej strony taką możliwość musi posiadać sam samochód.

Są też pewne wyjątki. Android Auto zadziała bezprzewodowo także w Androidzie 10, ale tylko w przypadku smartfonów Google lub Samsunga. Co więcej, w przypadku Galaxy S8, S8+ lub Note 8 wystarczy tylko Android 9.

Dodatkowo telefon, który działa z Android Auto bezprzewodowo, musi być zgodny z siecią Wi-Fi 5 GHz. Jeżeli nasz telefon potrafi się łączyć wyłącznie z sieciami 2,4 GHz, bezprzewodowa łączność Android Auto nie będzie dostępna.

Jak połączyć Android Auto bezprzewodowo?

Konfiguracja bezprzewodowego Android Auto nie jest skomplikowana. Może jednak różnić się w zależności od samochodu.

Aby skonfigurować Android Auto w sposób bezprzewodowy, samochód musi być na postoju i mieć włączony zapłon. Wówczas należy uruchomić Bluetooth i Wi-Fi w telefonie, a w systemie inforozrywki przejść do Android Auto. Aplikacja powinna być w jednej z zakładek. Smartfon musi być też wykrywalny za pośrednictwem Bluetooth dla innych urządzeń, aby pojazd go odnalazł.

Następnie ręcznie wybieramy swój telefon na ekranie w samochodzie i potwierdzamy powiadomienie o przesyłaniu danych. Na smartfona otrzymamy uwierzytelniający kod PIN, po wpisaniu go samochód sam rozpocznie łączenie z Android Auto. Do nas należeć będzie jedynie przyznanie aplikacji do uprawnień związanych z wyświetlaniem treści na innym wyświetlaczu. Możemy również przekazać dostęp do swoich kontaktów. Na końcu wyświetli się komunikat o pomyślnym połączeniu urządzeń.

Android Auto bezprzewodowo – lista samochodów kompatybilnych z aplikacją

Aby Android Auto połączył się bezprzewodowo, konieczne jest posiadanie samochodu, który wspiera tę aplikację.



Google chwali się, że aplikacja jest obsługiwana przez ponad 500 modeli aut, a wkrótce lista będzie jeszcze dłuższa. Które modele samochodów są zgodne z Android Auto? Na liście znajdują się m.in.:

Alfa Romeo - Giulia (2017-), Giulietta (2017-), Stelvio (2017-), MiTo (2017-);





- Giulia (2017-), Giulietta (2017-), Stelvio (2017-), MiTo (2017-); Audi - A1 (2019-), A3 (2017-), A4 (2017-), A5 (2017-), A6 (2017-), A7 (2017-), A8 (2018-), Q2 (2017-), Q3 (2019-), Q5 (2018-), Q7 (2016-), Q8 (2019-), R8 (2017-), TT (2017-);





- A1 (2019-), A3 (2017-), A4 (2017-), A5 (2017-), A6 (2017-), A7 (2017-), A8 (2018-), Q2 (2017-), Q3 (2019-), Q5 (2018-), Q7 (2016-), Q8 (2019-), R8 (2017-), TT (2017-); BMW - Seria 1 (2020-), Seria 2 (2020-), Seria 3 (2019-), Seria 4 (2021-), Seria 5 (2020-), Seria 6 (2020-), Seria 7 (2020-), Seria 8 (2019-), X3 (2020-), X4 (2020-), X5 (2019-), X6 (2020-), X7 (2019-), Z4 (2019-);





- Seria 1 (2020-), Seria 2 (2020-), Seria 3 (2019-), Seria 4 (2021-), Seria 5 (2020-), Seria 6 (2020-), Seria 7 (2020-), Seria 8 (2019-), X3 (2020-), X4 (2020-), X5 (2019-), X6 (2020-), X7 (2019-), Z4 (2019-); Mazda - CX-3 (2020-), CX-30 (2020-), CX-5 (2019-), CX-50 (2022-), CX-60 (2022-), CX-8 (2019-), CX-9 (2019-), Mazda 2 (2020-), Mazda 3 (2019-), Mazda 6 (2018-), MX-30 (2021-), MX-5 (2019-);





- CX-3 (2020-), CX-30 (2020-), CX-5 (2019-), CX-50 (2022-), CX-60 (2022-), CX-8 (2019-), CX-9 (2019-), Mazda 2 (2020-), Mazda 3 (2019-), Mazda 6 (2018-), MX-30 (2021-), MX-5 (2019-); Mercedes-Benz - Klasa A (2017-), Klasa B (2017-), Klasa C Kabriolet (2018-), Klasa C Coupé (2018-), Klasa C Sedan (2018-), Klasa C Limuzyna (2018-), CLA Coupé (2017-), CLA Shooting Brake (2017-), CLS Coupé (2017-), CLS Shooting Brake (2017-), Klasa E Kabriolet (2017-), Klasa E Coupé (2017-), Klasa E Sedan (2017-), Klasa E Limuzyna (2017-), Klasa G (2018-), GLA (2017-), GLC Coupé (2018-), GLC SUV (2018-), GLE (2017-), GLE Coupé (2017-), GLS (2017-), Mercedes-Maybach (2018-), Klasa S Kabriolet (2018-), Klasa S Coupé (2018-), Klasa S Sedan (2018-), SL (2017-), SLC (2017-);





- Klasa A (2017-), Klasa B (2017-), Klasa C Kabriolet (2018-), Klasa C Coupé (2018-), Klasa C Sedan (2018-), Klasa C Limuzyna (2018-), CLA Coupé (2017-), CLA Shooting Brake (2017-), CLS Coupé (2017-), CLS Shooting Brake (2017-), Klasa E Kabriolet (2017-), Klasa E Coupé (2017-), Klasa E Sedan (2017-), Klasa E Limuzyna (2017-), Klasa G (2018-), GLA (2017-), GLC Coupé (2018-), GLC SUV (2018-), GLE (2017-), GLE Coupé (2017-), GLS (2017-), Mercedes-Maybach (2018-), Klasa S Kabriolet (2018-), Klasa S Coupé (2018-), Klasa S Sedan (2018-), SL (2017-), SLC (2017-); Skoda - Fabia (2016-), Kamiq (2019-), Karoq (2018-), Kodiaq (2017-), Octavia (2016-), Rapid (2016-2019), Scala (2019-), Superb (2016-), Yeti (2016-);





- Fabia (2016-), Kamiq (2019-), Karoq (2018-), Kodiaq (2017-), Octavia (2016-), Rapid (2016-2019), Scala (2019-), Superb (2016-), Yeti (2016-); Toyota - 4Runner (2020-), Aygo (2018-), Sequoia (2020-), Tacoma (2020-), Tundra (2020-), Yaris (2019-);





- 4Runner (2020-), Aygo (2018-), Sequoia (2020-), Tacoma (2020-), Tundra (2020-), Yaris (2019-); Volvo - XC90 (2017-), S90 (2017-), V90 (2017-), V60 Cross Country (2019-), V90 Cross Country (2017-), XC60 (2018-), S60 (2019-), V60 (2019-), XC40 (2018-).





- XC90 (2017-), S90 (2017-), V90 (2017-), V60 Cross Country (2019-), V90 Cross Country (2017-), XC60 (2018-), S60 (2019-), V60 (2019-), XC40 (2018-). Volkswagen - Ameo (2017-), Arteon (2017-), Atlas (2018-), Beetle (2016-), Beetle Cabriolet (2016-), CC (2016-), CrossFox (2017-), e-Golf (2016-), Fox (2017-), Gol (2017-), Golf i jego odmiany (2016-), Jetta (2016-), Passat i jego odmiany (2016-), Polo i jego odmiany (2016-), Sagitar (2016-), Saveiro (2017-), Scirocco (2016-), Sharan (2016-), Suran (2016-), T-Cross (2019-), T-Roc (2018-), Teramont (2018-), Tiguan i jego odmiany (2016-), Touareg (2018-), Touran (2016-), Virtus (2018-), Voyage (2017-), Amarok (2016-), Caddy (2016-), California (2016-), Caravelle (2016-), Crafter (2017-), Multivan (2016-), Transporter (2016-)

Pełną listę marek i modeli samochodów kompatybilnych z aplikacją Android Auto można znaleźć na oficjalnej stronie aplikacji.

