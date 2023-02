Nowa funkcjonalność Map Google. Dobra wiadomość dla smartfonowych baterii

Dziś chyba mało kto wyobraża sobie wycieczkę w nieznane bez nawigacji w smartfonie. A że za najlepsze wielu uważa to co najtańsze, bezpłatne Mapy Google są jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu, zresztą bardzo udanym, bo nie dość, że zawiera aktualne mapy, to podaje informacje o natężeniu ruchu i uwzględniając je dobiera optymalną trasę dojazdu do celu.

Elementem, który dotąd był wskazywany jako jedna z niewielu wad tego rozwiązania to brak możliwości wyświetlania komunikatów na zablokowanym ekranie. Zwiększone zużycie energii związane z koniecznością ciągłego podświetlania ekranu przyspieszało rozładowywanie akumulatora telefonu. O ile w samochodzie może nie był to największy kłopot, bo zwykle korzystający z tego rozwiązania na co dzień mają w aucie odpowiedni kabel do ładowania, o tyle podczas wycieczki rowerowej, czy spaceru po obcym mieście mogło to być kłopotliwe.



Google rozwiązuje ten problem wprowadzając podgląd trasy na zablokowanym ekranie

Od kolejnej aktualizacji pozwoli na śledzenie trasy z ekranu blokady, bez konieczności każdorazowego odblokowywania telefonu i przechodzenia do aplikacji Google Maps, czy podróżowania z permanentnie odblokowanym smartfonem. Funkcjonalność ta będzie sukcesywnie udostępniana kolejnym użytkownikom.



Łatwiejsze podróżowanie elektrykiem

Oprócz tego Google wprowadzi rozwiązanie, które pozwoli kierowcom aut elektrycznych zaplanować trasę podróży z uwzględnieniem poziomu naładowania akumulatora i dostępnych ładowarek.

Na liście ciekawostek szykowanych w kolejnych aktualizacjach znalazł się też m.in. immersyjny widok, który oznacza cyfrowy model otoczenia powstały z połączenia zdjęć StreetView oraz fotografii lotniczych. Rozwiązanie to ma wykorzystywać dane dotyczące pogody w określonym momencie, czy natężenia ruchu. Będzie też korygował wyświetlany obraz o np. animację światła i cieni rzucanych na oglądany budynek o określonej porze.

Google planuje też rozpowszechnić możliwość nawigowania z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości - użytkownik będzie mógł uruchomić aparat i na obrazie na ekranie smartfona otrzyma precyzyjne informacje np. na temat lokalizacji wybranego adresu.



