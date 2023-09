Spis treści: 01 Używana Dacia Duster II - jakość wnętrza i wymiary

02 Używana Dacia Duster II - silniki benzynowe, diesel i instalacja LPG

03 Używana Dacia Duster II - typowe usterki

04 Używana Dacia Duster II - ceny i oferta w Polsce

Sukces liczony w setkach tysięcy sprzedanych egzemplarzy (a licznik wciąż bije) Duster osiągnął w całej Europie. Bardziej dopracowana konstrukcja, opcjonalny napęd 4x4 i przyzwoite wyposażenie sprawiły, że sięgają po niego klienci, którzy potrzebują od samochodu wysokiej użyteczności w rozsądnej cenie. To z kolei sprawia, że na rynku aut używanych Duster drugiej generacji jest poszukiwany, a przez to wysoko wyceniany. Na plus trzeba mu policzyć niskie koszty eksploatacji (w tym części), a także fakt, że niemal co roku Dacia poprawiała drobne elementy i aktualizowała wyposażenie.

Dacia Duster 2021 - pierwsza jazda 1 / 35 Dacia Duster Źródło: INTERIA.PL

Używana Dacia Duster II - jakość wnętrza i wymiary

Nieco ponad 4,3-metrowe nadwozie skrywa całkiem obszerne wnętrze z bagażnikiem, którego pojemność różni się w zależności od wersji. Te przednionapędowe mają "kufer" o pojemności 445 l, z kolei wersje 4x4 muszą zadowolić się 411- lub 377-litrowym bagażnikiem (w tym drugim przypadku z kołem zapasowym). W kabinie można poczuć się dobrze, oczywiście biorąc pod uwagę to, w czym siedzimy - co prawda otacza nas plastik, ale nie brakuje ekranu dotykowego (większość egzemplarzy go ma), widoczność okazuje się pierwsza klasa, całkiem wygodne są fotele. Zwrócono też uwagę na detale - np. pokrętła od klimatyzacji mają ozdobne listwy. Tylko z tyłu miejsca nie jest tyle, ile można się tego spodziewać.

Zdjęcie Wnętrze Dustera nr 2 zyskało jakość i lepsze wyposażenie / materiały prasowe

Używana Dacia Duster II - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. 4341/1804/1682 mm

Rozstaw osi 2674 mm

Pojemność bagażnika 445-1478 l (377-411-1444 l - wersja 4x4)

Używana Dacia Duster II - silniki benzynowe, diesel i instalacja LPG

Zasadniczo wszystkie jednostki napędowe dostępne w Dusterze były konstrukcji Renault lub Nissana, a część z nich (1.3 TCe) można spotkać także w innych markach, w tym... w Mercedesach. Historię napędów modelu drugiej generacji rozpoczęły jednak prostsze konstrukcje, w tym wolnossący silnik 1.6 Sce o mocy 115 KM, który był oferowany także z instalacją LPG oraz z napędem 4x4. Jego dynamika była prawie akceptowalna, zużycie paliwa rozsądne, a koszty napraw (np. wymiany rozrządu - 1500 zł) niewygórowane. Wadą jest na pewno głośna praca dająca się we znaki szczególnie na autostradzie.

Zdjęcie Na pochwałę zasługuje m.in. jakość obrazu kamery cofania / materiały prasowe

Dla żądnych lepszych osiągów Dacia przygotowała też wersję turbodoładowaną o mocy 125 KM (1.2 TCe), również dostępną z napędem 4x4, jednak z uwagi na debiut nowej jednostki 1.3 TCe egzemplarzy z tym silnikiem nie ma na rynku zbyt wiele - sprzedawano go tylko przez kilka miesięcy w 2018 roku. W 2019 roku pojawił się Duster 1.3 o mocy 131 KM, którego osiągi były jeszcze lepsze, głównie z uwagi na wyższy moment obrotowy. Dzięki temu wady starszych wersji (krótkie przełożenia biegów) mniej doskwierały w trakcie jazdy. Także w 2019 roku pojawił się najmocniejszy dotąd oferowany Duster z tym samym silnikiem, ale o mocy 150 KM, jest on także dostępny z dwusprzęgłową przekładnią EDC i napędem 4x4.

Zdjęcie Wygląd Dacii Duster zmienił się nieznacznie, większą wagę przywiązano do wykończenia detali nadwozia / materiały prasowe

Niezależnie od wersji w każdej mogą trafić się problemy. W 1.6 dochodzi do kłopotów z instalacją LPG, bo nie ma on regulowanych zaworów, zdarzają się też problemy z falowaniem obrotów. 1.2 TCe może zużywać dużo oleju i nie dogadywać się z systemem start/stop (lepiej z niego nie korzystać). Z kolei w 1.3 TCe dochodzi do przedostania się paliwa do układu smarowania. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednostce 3-cylindrowej 1.0 TCe, która zastąpiła w 2019 roku silnik 1.6. To najlepszy wybór do Dustera, bo tego silnika nie trapią awarie, świetnie współpracuje z instalacją LPG (także fabryczną), ma niezłe osiągi i niskie zużycie paliwa. Niestety nie dostaniemy tej wersji z napędem 4x4.

Duster II może mieć też pod maską diesla, ale tu sytuacja jest o wiele mniej skomplikowana. Jednostka 1.5 dCi występuje w kilku wariantach mocy, a te nowsze, z przedrostkiem "Blue", spełniają nowsze normy emisji spalin i wyposażono je w układ SCR wymagający używania płynu AdBlue. Diesel to bardzo dobry wybór, pod warunkiem, że Dusterem jeździmy także poza miastem. Zużycie paliwa, nawet w wersji 4x4, nie przekracza 7 l/100 km, silnik okazuje się bezawaryjny, dynamiczny i nie wymaga specjalnego traktowania. Tu też daje się we znaki krótkie przełożenie pierwszego biegu (w domyśle ma on po części zastępować reduktor), więc często można ruszać z biegu drugiego.

Zdjęcie Odmiana 4x4 Dustera zaskakuje dzielnością w terenie / materiały prasowe

Używana Dacia Duster II - typowe usterki

głośna praca skrzyni biegów

wycierające się uszczelki i nieszczelne grodzie, przedostająca się do wnętrza wilgoć

niedziałająca karta do bezkluczykowego dostępu do samochodu

pękająca powłoka ochronna przy tylnym słupku

rdzewiejące elementy podwozia

chyboczące siedzenia - wadliwe stelaże foteli

Używana Dacia Duster II - ceny i oferta w Polsce

Wysoka sprzedaż auta wcale nie oznacza, że liczba ofert jest duża - mimo 6-letniego stażu na rynku jest ich około trzystu, jeśli nie wliczamy tych z 2023 roku. Najtańsze Dustery z pierwszych lat produkcji kosztują ponad 40 tysięcy złotych, a ich przebiegi wynoszą przeważnie między 100 a 200 tys. km. Widać więc, że Duster znakomicie trzyma wartość. Po drugiej stronie są najdroższe wersje z przebiegiem poniżej 10 tys. km i silnikiem 1.3, które potrafią kosztować między 90 a 100 tys. złotych. Polecana przez nas wersja 1.0 stanowi niecałe 1/3 ogłoszeń. Za roczne auto w jej wypadku trzeba będzie wyłożyć między 80 a 90 tysięcy złotych, te z pierwszych lat produkcji nadal kosztują co najmniej 50 tysięcy.

Zdjęcie W II połowie 2021 roku pojawił się Duster po pierwszym face liftingu / materiały prasowe

Używana Dacia Duster II - plusy

nieskomplikowana obsługa

odporne na zużycie wnętrze

wysoka uniwersalność

niskie zużycie paliwa, dostępność instalacji LPG

miękko resorujące zawieszenie

dobrej jakości obraz z kamery cofania

zwiększone możliwości jazdy poza asfaltem

niskie koszty napraw

niski spadek wartości

Zdjęcie W połowie 2022 roku na rynek wjechał Duster z odświeżonym logo i w nowych kolorach / materiały prasowe

Używana Dacia Duster II - minusy

bardzo plastikowe wnętrze

słabe wyczucie układu kierowniczego

przeciętna dynamika

stosunkowo wysoka cena zakupu

niska ocena w testach Euro NCAP, niewiele systemów bezpieczeństwa

Wybór Interii

Dacia Duster 1.0 TCe LPG