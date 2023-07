Spis treści: 01 Benzyna E10 to problem dla starszych aut

To już pewne, z początkiem przyszłego roku z oferty stacji benzynowych zniknie 95-oktanowa benzyna E5, która zawiera w sobie - wymagany przepisami - 5 proc. dodatek biokomponentów. W jej miejsce pojawi się bardziej przyjaźniejsze dla środowiska paliwo E10 z 10 proc. dodatkiem biokomponentów. Po tej dacie benzyna E5 oferowana będzie wyłącznie w droższej odmianie 98-oktanowej. Kierowcy których aut zmuszeni będą do jej tankowania?



Benzyna E10 to problem dla starszych aut

Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych przynajmniej w teorii nie powinna mieć problemów z poruszaniem się na nowym paliwie. Producenci jednostek napędowych od lat testują swoje silniki na paliwie z domieszkami biokomponentów i nawet biorąc pod uwagę średni wiek samochodu w Polsce, który wynosi ponad 15 lat, paliwo E10 nie powinno sprawiać kierowcom większych problemów. Tyle teoria. W praktyce bywa jednak różnie.



O ile biokomponenty mogą być dobrze tolerowane przez sam silnik (brak problemów z nierówną pracą, składem mieszanki, tworzeniem się nagarów itd.), o tyle ich większy udział może być wyzwaniem dla elementów układu zasilania. Wbrew pozorom nie chodzi jedynie o uszczelki. Dodatek 10 proc. bioetanolu potęgować może właściwości "czyszczące" benzyny, co - w kontekście starszych samochodów - nie jest niestety dobrą wiadomością. "Utrzymywanie układu wtryskowego w czystości" to wprawdzie zaleta, ale jeśli nagromadzone latami osady zaczną przedostawać się do pompy paliwa czy wtryskiwaczy mogą zdecydowanie skrócić ich żywotność.

Paliwo E10. Dlaczego cieszy ekologów?

Dlaczego wyższy udział biokomponentów w paliwie cieszy ekologów? Wbrew pozorom nie chodzi wcale o skład spalin. Sprawa jest zdecydowanie bardziej złożona. Biopaliwa wytwarzane są z materii organicznej czyli z roślin, które wzrastając pochłaniać mają emitowany przez samochody dwutlenek węgla. Wprawdzie ten emitowany jest również w trakcie spalania biopaliw, ale bilans - przynajmniej w zamyśle - powinien wyjść na zero.



Mówiąc wprost - spalając bioetanol emitujemy do atmosfery taką samą ilość CO2, jaką pochłonęły wzrastające rośliny. To oczywiście bardzo optymistyczne założenie, które nie bierze pod uwagę procesu samego wytwarzania czy dystrybucji biopaliwa, ale nie ulega wątpliwości, że mowa o paliwie odnawialnym, które nie marnotrawi zasobów planety. Trzeba wiedzieć, że oznaczenie E10 oznacza "maksymalnie 10 proc. udział" biokomponentów (najczęściej bioetanolu) w benzynie. Dlaczego niektóre silniki mogą mieć z tym problem? Powodów jest kilka.

Bezołowiowa z denaturatem. Dlaczego stare silniki nie lubią benzyny E10?

Alkohol spala się w wyższej temperaturze niż produkty rafinacji ropy naftowej, co oznacza że jazdę na bioetanolu lub paliwie z jego dużą zawartością porównać można np. do sytuacji, gdy silnik pracuje na ubogiej mieszance (wyższa temperatura spalania). Niewielka domieszka raczej nie spowoduje spektakularnych awarii pokroju wypalenia dziury w tłoku, ale dłuższa eksploatacja może już skutkować takimi usterkami, jak wypalenie uszczelki pod głowicą czy uszkodzenie gniazd zaworowych. Z tego względu, przed zatankowaniem E10 do starszego auta, warto sprawdzić, czy producent pojazdu przewidział taki scenariusz na etapie projektowania silnika. Dodatek biotetanolu może być też problemem dla silników wykorzystujących wczesne wersje układów bezpośredniego wtrysku paliwa.



Problemem są tutaj np. higroskopijne właściwości alkoholu, który świetnie miesza się z wodą. Właśnie z tego względu na stacjach benzynowych do dziś kupimy np. denaturat. Dodanie go do paliwa sprawia, że woda skraplająca się w zbiorniku i spływająca po jego ściankach (kondensacja), która z czasem powodować może np. problemy z uruchomieniem silnika, na powrót miesza się z paliwem i - ostatecznie - pozbywamy się jej przez wydech. Incydentalne dodanie denaturatu do benzyny nie powinno wyrządzić żadnych szkód, ale na dłuższą metę stała obecność "wody" w układzie paliwowym będzie mieć katastrofalne skutki dla metalowych elementów układu wtryskowego, które narażone będą na korozję. Właśnie z tego względu na paliwie E10 nie mogą jeździć np. auta wyposażone w silniki GDI (starsze Mitsubishi, Volvo, Renault) czy pierwsze generacje pojazdów z silnikami FSI. Podobna zależność dotyczy też youngtimerów wyposażonych np. w mechaniczny wtrysk paliwa czy klasyczne zasilanie gaźnikowe.

Jakie auta nie mogą jeździć na paliwie E10? Będziesz musiał tankować 98-kę

Poniżej publikujemy linformacje dotyczące zasilania benyzną E10 popularnych w Polsce samochodów.



Alfa Romeo - które modele pojadą na E10?

Wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane od 1 stycznia 2011 roku są przystosowane do benzyny E10. Dodatkowo E10 można używać niezależnie od roku produkcji w modelach:

MiTo,

Giulietta,



159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6,

Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6



Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6,



8C: 4.7 32V

Alpine



Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe znajdujące się w samochodach sprzedawanych od marca 2018 roku.



Audi - silnik z FSI nie pojedzie na benzynie E10

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.



Wyjątkami są, posiadające bezpośredni wtrysk paliwa:



Audi A2 1,6 FSI (2003-2005),

Audi A3 1,6 FSI (2004),



Audi A3 2,0 FSI (2004),

Audi A4 2,0 FSI (2003-2004).

Wyjątkami, które nie mogą jeździć na E10, są także wyposażone w ogrzewanie postojowe Audi A4 sedan (2001-2008) oraz Audi A4 Avant (2002-2008).



BMW gotowe na paliwo E10

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.



Cadillac



Do benzyny E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda:



BLS,



CTS,

CTS-V,

Eldorado,



Seville STS i SLS,



SRX,



STS,



STS-V,

XLR,

XLR-V,



Escalade,

Escalade Hybrid.



Chevrolet



Wszystkie pojazdy począwszy od tych, wyprodukowanych na rok modelowy 2006, posiadające silnik benzynowy zgodny z normą emisji Euro 4, mogą być napędzane benzyną E10. Chodzi tu o:



Aveo/Kalos od 2005 roku,

Captiva - wszystkie,



Cruze/Orlando - wszystkie,



Epica - wszystkie,



Matiz - od 2006 roku,



Nubira/Lacetti - od 2006 roku,

Tacuma/Rezzo - od 2006 roku,



Spark - wszystkie.



Czy Citroën może jeździć na benzynie E10?

Wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.



Corvette



Do benzyny E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda:



Corvette C4,



Corvette C5,

Corvette C6,

Corvette Z06,

Corvette Grand Sport Corvette ZR1.

Chrysler

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe w następujących modelach:



300 C (LX),



300 M (LR),



Grand Voyager (RT),



Neon (PL),



PT Cruiser (PT),



Sebring (JR),



Sebring (JS),



Stratus (JA, JX),



Voyager (GS),



Voyager (RG).



Dacia



Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.



Daihatsu



Benzyna E10 może być stosowana w następujących modelach z silnikami benzynowymi:



Cuore L276 (od daty produkcji 25 kwietnia 2008),



Trevis L651 (od daty produkcji 8 maja 2008),



Sirion M3 (od momentu wprowadzenia na rynek),



Materia M4 (od momentu wprowadzenia na rynek),

Copen L881 (od daty produkcji 25 kwietnia 2008).

Dodge



Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe w następujących modelach:

Avenger (JS),



Caliber (PK),



Journey,



Nitro (KJ).



DS



Wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.



Nie wszystkie Fiaty pojadą na paliwie E10

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie modele z silnikami benzynowymi, spełniającymi normę emisji spalin Euro 3, począwszy od roku modelowego 2000.



Wyjątek stanowią modele:



Barchetta: 1.8 16V,



Bravo/Brava (182): 1.6 16V,



Doblo: 1.6 16V,



Marea: 1.6 16V, 2.0 16V,



Multipla: 1.6 16V,



Palio: 1.6 16V,



Punto (188): 1.8 16V,



Stilo: 1.6 16V (1.596 cm3), 1.8 16V, 2.4 20V.



Te modele nie powinny jeździć na paliwie E10.



Ford i paliwo E10. Jeden model wyjątkiem

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie benzynowe modele sprzedawane w Europie od 1992 roku.



Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI z lat 2003-2007 - w tym przypadku tankowanie E10 spowodować może awarie układu wtryskowego. Ford zastrzega, że powyższe dane dotyczą modeli dostępnych na rynku europejskim. W przypadku sprowadzonych z USA producent odsyła do ASO celem weryfikacji.

Ford zastrzega, że powyższe dane dotyczą modeli dostępnych na rynku europejskim. W przypadku sprowadzonych z USA producent odsyła do ASO celem weryfikacji. Genesis Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.



Czy Honda może jeździć na paliwie E10?

Do benzyny E10 dostosowane są wszystkie europejskie modele z silnikami benzynowymi wyposażonymi w elektroniczny układ wtryskowy (HONDA PGM-FI). Obejmuje to co najmniej wszystkie samochody Hondy z silnikami benzynowymi od roku modelowego 1995.



Samochody, które nie mają silników z wtryskiem paliwa powinny nadal korzystać z E5.

Hummer



Do benzyny E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda:



Hummer H2,



Hummer H2T,

Hummer H3,



Hummer H3T.



Hyundai

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.



Jaguar

Do benzyny E10 przystosowane są silniki benzynowe we wszystkich modelach marki od roku modelowego 1992.



Jeep



Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe w następujących modelach:



Cherokee (KJ),



Cherokee (XJ),



Cherokee (KL),



Commander (WH),



Compass (PK),



Compass (MX),



Grand Cherokee (WH),

Grand Cherokee (WJ),

Grand Cherokee (WK),



Patriot (PK),



Renegade (BU),

Wrangler (JK),



Wrangler (TJ).

Kia



Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.



Lancia

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie samochody z silnikami benzynowymi, spełniającymi normy emisji spalin Euro 3, począwszy od roku modelowego 2000.



Wyjątek stanowią modele:

Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V



Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V,



W ich przypadku nie należy stosować benzyny E10.



Land Rover



Do benzyny E10 przystosowane są silniki benzynowe we wszystkich samochodach od roku modelowego 1996.



Lexus



Do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku.



Wyjątki, gdzie nie należy stosować paliwa E10, dotyczą:



IS250 z silnikiem 2,5 V6 4GR-FSE (w produkcji od sierpnia 2005 do września 2007 roku),

GS300 z jednostką 3,0 V6 3GR-FSE (produkowany między styczniem 2005, a wrześniem 2007 r.)

LS640 z silnikiem 4,6 V8 1UR-FSE (od sierpnia 2006 do września 2007 r.).

Czy do Mazdy można tankować paliwo E10?

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie samochody z silnikami benzynowymi wprowadzone po 2002 roku.



Maybach



Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.



Tankujesz benzynę E10 do Mercedesa? Uważaj przy tych modelach

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10 za wyjątkiem:



silników z pierwszą generacją bezpośredniego wtrysku C200 CGI (W203), CLK 200 CGI C209) z lat 2002-2005;



samochodów niewyposażonych w trójdrożnych katalizator lub wyposażonych w gaźniki, głównie są to auta wyprodukowane przed 1997 rokiem.

MINI



Wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane po 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.



Mitsubishi

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie samochody z silnikami benzynowymi z wyjątkiem jednostek z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI) wyprodukowanych do 2007 roku.



Czy do Opla można tankować E10?

Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10. Wyjątek stanowi silnik 2,2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa o oznaczeniu Z22YH (Vectra, Signum i Zafira) - w tym przypadku nie należy tankować paliwa E10.



Co z tankowaniem paliwa E10 do Peugeotów?

Wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.



Porsche



Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie modele wyprodukowane po 1998 roku (w przypadku Boxstera od 1997 r.).



Wyjątek stanowi Carrera GT.



Renault i benzyna E10. Długa lista wyjątków

Do benzyny E10 przystosowana jest zdecydowana większość silników benzynowych w autach sprzedawanych po 1 stycznia 1997 roku.



Wyjątek stanowią:

Renault 19,



Megane pierwszej generacji z silnikiem benzynowym 2,0 F5R 700, a także z dwulitrowym silnikiem F5R 740. Oba z bezpośrednim wtryskiem paliwa .



. Laguny drugiej generacji z silnikiem 2,0 F5R 782 z bezpośrednim wtryskiem.



Na E10 nie powinny też jeździć modele produkowane między 1 stycznia 2000 roku i 31 grudnia 2002 roku. Chodzi o :

Lagunę drugiej generacji z silnikami 2,0 Turbo F4R 764 oraz 2,0 Turbo F4R 765,



Espace 4 (2,0 Turbo F4R 790 i 2,0 Turbo F4R 794),



Vel Satis (2,0 Turbo F4R 762 oraz 2,0 Turbo F4R 763),

Avantime (2,0 Turbo F4R 760 i 2,0 Turbo F4R 761).

Rolls-Royce



Wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane po 2002 roku są przystosowane do benzyny E10.



Seat. Czy można tankować nowe paliwo E10?

Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe.



Wyjątek - modele które nie powinny być zasilane paliwem E10 - stanowią:



Toledo 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowane od września 2004 do listopada 2005, rok modelowy 2005/2006),



Leon 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowany od lipca do listopada 2005 roku, rok modelowy 2006)



Altea 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowany od maja 2004 do listopada 2005, rok modelowy 2005/2006).

Czy Skoda jest gotowa na benzynę E10?

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie modele z wyjątkiem 1,3 l OHV o mocy 40 lub 40 kW, który montowany był w Felicii w latach 1994-2001.



Smart



Wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.



Subaru



Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie modele z silnikami benzynowymi wyprodukowane po 1 stycznia 1991 roku.



Suzuki



Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie obecnie produkowane modele z silnikami benzynowymi. W przypadku starszych - producent odsyła do ASO celem weryfikacji.



Nie każda Toyota pojedzie na paliwie E10

Do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku.

Wyjątek stanowi model Avensis z silnikami 2,0 1AZ-FSE (w produkcji od lipca 2000 do października 2008 roku) oraz 2,4 2AZ-FSE (produkowany od czerwca 2003 do października 2008).



Volkswagen i tankowanie E10. W tych modelach lepiej tego nie rób

Do benzyny E10 przystosowane są niemal wszystkie modele.

Na E10 nie powinny jeździć samochody z silnikami FSI:



Lupo 1,4 FSI 77 kW (produkowane od sierpnia 2000 do listopada 2003, rok modelowy 2001-2004),



Polo 1,4 FSI 63 kW (produkowane od lutego 2002 do czerwca 2006, rok modelowy 2002-2006),



Golf IV 1,6 FSI 81 kW (produkowane od listopada 2001 do maja 2004, rok modelowy 2002-2004),



Golf IV Variant 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do października 2006, rok modelowy 2002-2006),



Bora 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do września 2005, rok modelowy 2002-2005),



Bora Variant 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do września 2005, rok modelowy 2002-2005),

Golf V 1,4 FSI 66 kW (od listopada 2003 do listopada 2004, rok modelowy 2004-2005),

Golf V 1,6 FSI 85 kW (od sierpnia 2003 do maja 2004, rok modelowy 2004),



Golf V 2,0 FSI 110 kW (od stycznia 2004 do maja 2004, rok modelowy 2004),



Touran 1,6 FSI 85 kW (od listopada 2002 do maja 2004, rok modelowy 2003-2004),



Touran 2,0 FSI 110 kW (od października 2003 do maja 2004, rok modelowy 2004).



Czy Volvo jest gotowe do tankowana benzyny E10?

Do benzyny E10 przystosowane są wszystkie samochody produkowane od 1976 roku (po przeprowadzeniu przeglądu).



Wyjątkiem jest S40/V40 z silnikiem 1,8 GDI wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa. Do benzyny E10 są przystosowane wszystkie modele z silnikami benzynowymi wyprodukowane po 1 stycznia 2000 roku