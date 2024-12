Spis treści: 01 Jaguar Type 00. Jak wygląda?

02 Jaki jest wewnątrz Jaguar Type 00?

03 Kiedy nowe auto Jaguara? Trzeba będzie sporo poczekać

04 Jaguar wprowadza radykalne zmiany. Komentuje nawet Elon Musk

Jaguar Type 00. Jak wygląda?

Jaguar kontynuuje swoje radykalne zmiany. W listopadzie marka pokazała nową identyfikację wizualną, w tym nowe logo. Teraz, na Miami Art Week zaprezentowano światu model koncepcyjny, który pokazuje, jak teraz będzie wyglądać filozofia projektowania brytyjskiego producenta - Jaguara Type 00. Model w swojej nazwie ma odnosić się do przyszłości, ale jednocześnie być zakorzenionym w historii marki. Człon "Type" nawiązuje oczywiście m.in. do legendarnego modelu E-Type. Pierwsze zero w nazwie odnosi się do zerowej emisji spalin (Jaguar będzie marką oferującą wyłącznie auta na prąd), drugie - oznacza status samochodu w nowej linii marki - auto koncepcyjne, czyli zerowe.

Zdjęcie Jaguar Type 00 w swojej nazwie nawiązuje do historycznych modeli marki. Stylistycznie jednak trudno doszukać się podobieństw. / materiały prasowe

Brandon Glover, dyrektor zarządzający Jaguara, stwierdził m.in., że nowy wizerunek Jaguara jest odważny i wyróżniający się. I trudno nie przyznać mu racji. Co prawda, patrząc na auto z boku można się nawet dopatrzeć pewnych podobieństw do Jaguara E-Type - mamy bardzo długą maskę i garbaty tył - ale, to w zasadzie wszystkie nawiązania do historii marki. Stylistycznie auto sprawia wrażenie bardzo mocnego. Mamy tutaj bardzo dużo płaskich powierzchni.

Z przodu znajdziemy płaski, pionowy panel z nowym napisem "Jaguar" i wąskie reflektory. Ciekawy jest również tył z poziomymi liniami skrywającymi światła. Innym interesującym rozwiązaniem są prostokątne panele przy przednich kołach. Po ich odchyleniu ukazują się skierowane do tyłu kamery. Ma to zapewne pomóc w manewrowaniu tym autem. Auto stoi na 23-calowych kołach. Jak deklarują przedstawiciele Jaguara, punktem wyjścia dla stworzenia tego samochodu, zarówno pod kątem projektowania, jak i inżynierii, była czysta kartka papieru. I to zdecydowanie widać.

Zdjęcie Dość ciekawym rozwiązaniem jest tylny panel z poziomymi liniami skrywającymi światła. / materiały prasowe

Jaki jest wewnątrz Jaguar Type 00?

Po otwarciu unoszonych drzwi znajdziemy niemal prostokątną kierownicę oraz dwa spore ekrany - jeden znajdujący się przed kierowcą, a drugi przed pasażerem. Nie sposób znaleźć tutaj fizycznych przycisków, co jest oczywiście zrozumiałe z racji, że mamy do czynienia z pojazdem koncepcyjnym. Osobliwe jest natomiast stworzenie 3,2-metrowej "ścianki" dzielącej przestrzeń wewnątrz aucie.

Zdjęcie Wnętrze Jaguara Type 00 dzieli na pół 3,2-metrowa "ścianka". / materiały prasowe

Kiedy nowe auto Jaguara? Trzeba będzie sporo poczekać

Pierwszym nowym modelem produkcyjnym Jaguara będzie czterodrzwiowy GT, który zostanie zaprezentowany pod koniec 2025 roku i będzie produkowany w Wielkiej Brytanii. Nowy model będzie bazował na nowej platformie Jaguar Electric Architecture i będzie oferował zasięg do 770 km (według norm WLTP) oraz możliwość zwiększenia zasięgu o 321 km po 15 minutach ładowania.

Jaguar wprowadza radykalne zmiany. Komentuje nawet Elon Musk

Przypomnijmy, Jaguar realizuje teraz bardzo radykalny plan - marka chce zmienić się w oferującą wyłącznie elektryczne bardzo luksusowe samochody. Jaguar należący do firmy Tata Motors z Indii, nie zamierza już rywalizować z BMW, Audi czy Mercedesem. Chce być konkurentem Bentleya, Astona Martina czy Rolls-Royce’a. W związku z tym marka chce zerwać ze swoim dotychczasowym wizerunkiem. Marka pozostawiła w ofercie tylko jeden model - F-Pace. I ten będzie jednak stopniowo znikał z oferty.