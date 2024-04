Abarth sprawił fanom prezent na urodziny. To najmocniejszy model w historii

Spis treści: 01 Nowy Abarth 600e w specjalnej odmianie. Liczba egzemplarzy ograniczona

02 Wnętrze Abartha 600e

03 Najmocniejszy Abarth w historii

04 Kiedy oficjalna prezentacja Abartha 600e?

Nowy Abarth 600e w specjalnej odmianie. Liczba egzemplarzy ograniczona

Abarth 600e, który został zaprezentowany na zdjęciach to premierowa wersja, Scorpionissima, która wyprodukowana zostanie w liczbie 1 949 egzemplarzy (nawiązanie do roku powstania włoskiej marki). Zaprezentowany samochód otrzymał kolor "Fioletowy Hypnotic". Oprócz tego samochód zwraca na siebie uwagę m.in. tylnym spoilerem oraz kontrastującymi z kolorem lakieru żółtymi emblematami z logo marki. Sugerując się zdjęciami można zakładać, że całe nadwozie zostanie wyraźnie obniżone względem odpowiednika z gamy Fiata. Jak informował wcześniej włoski producent, auto zostanie wyposażone w 20-calowe koła oraz opony opracowane wraz z dostawcą ogumienia dla Formuły E.

Zdjęcie Wersja zaprezentowana na zdjęciach to premierowa odmiana Scorpionissima.

Wnętrze Abartha 600e

Wnętrze zaprezentowanej na zdjęciu wersji utrzymane jest w ciemnej kolorystyce. Podobnie jak w przypadku Fiata 600e, w samochodzie Abartha znajdziemy cyfrowy wyświetlacz wskaźników, który, sugerując się tym z odpowiednika Fiata, będzie miał ok. 7 cali. Do obsługi multimediów będzie służyć 10-calowy ekran. Oprócz funkcji takich jak np. nawigacja kierowca będzie miał dostęp do informacji dotyczących pomiarów osiągów.

Zdjęcie Do obsługi multimediów Abartha 600e będzie służył 10-calowy ekran. / materiały prasowe

Ponadto właściciel samochodu będzie mógł włączyć generator dźwięku, dzięki czemu elektryczny Abarth będzie imitować brzmienie spalinowej jednostki. Oprócz tego możemy liczyć na żółte przeszycia tapicerki oraz będący w tym samym kolorze logotyp włoskiej marki znajdujący się na kierownicy. Nawiązaniem do sportowego charakteru mają być m.in. specjalne fotele inspirowane modelami wyścigowymi.

Najmocniejszy Abarth w historii

Nowy Abarth 600e będzie elektrykiem oferującym moc na poziomie 240 KM, dzięki czemu, jak chwali się włoska marka, będzie to najmocniejszy model w jej historii. Taka moc pozwoli mu na rozpędzenie się do 100 km/h w ok. 6 sekund. Dla porównania Fiat 600e generuje 150 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9 sekund. Abarth zwraca ponadto uwagę, że nowy samochód w jego ofercie wyposażony będzie w mechaniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.

Kiedy oficjalna prezentacja Abartha 600e?

Abarth 600e zostanie oficjalnie zaprezentowany światu w czerwcu w Mediolanie. Na więcej szczegółów dotyczących modelu musimy w związku z tym jeszcze poczekać. Pewną ciekawostkę może jednak stanowić fakt, że podobnie jak Fiat 600e, nowy model Abartha produkowany będzie w Polsce - w fabryce Stellantisa w Tychach.