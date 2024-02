Abarth 600e to najmocniejszy model w historii marki

Spis treści: 01 Tak wygląda nowy Abarth 600e. Trwają ostatnie testy

Tak wygląda nowy Abarth 600e. Trwają ostatnie testy

Już wkrótce do sprzedaży trafi kolejny usportowiony elektryk spod znaku czarnego skorpiona. Jak poinformował oficjalnie włoski producent - nowy Abarth 600e przechodzi właśnie ostatnie testy przed oficjalną premierą w Mediolanie. Z tej okazji Stellantis zdecydował się ujawnić wygląd wyjątkowego crossovera, a także zdradzić nieco szczegółów dotyczących jego osiągów. Jedno jest pewne - tak mocnego i zadziornego pojazdu w historii marki jeszcze nie było.

Abarth 600e - elektryczny crossover o mocy 240 KM

Zacznijmy zatem od najprzyjemniejszego. Nowy Abarth 600e będzie się legitymował zawrotną mocą 240 KM i przyspieszeniem od 0 do 100 km/h wynoszącym ok. 6 sekund. Dla porównania jego "Fiatowski" odpowiednik wytwarza zaledwie 150 KM i przyspiesza do 100 km/h w sekund 9. To jednak nie wszystko. By ujarzmić większą moc, tunnerzy z Turyny zdecydowali się doposażyć pojazd w mechaniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu i wysokowydajne opony opracowane dla Formuły E. Tuż za 20-calowymi felgami pojawi się nowy, wysokowydajny układ hamulcowy, a całe nadwozie zostanie wyraźnie obniżone względem pierwowzoru - przynajmniej wnioskując po opublikowanym zdjęciu. Nie zabraknie także sporej wielkości, aerodynamicznego spoilera.

Abarth 600e wjeżdża cały na... fioletowo

No właśnie - jeśli o wspomnianym zdjęciu mowa. Widzimy na nim Abartha 600e w premierowej wersji Scorpionissima, która zostanie wyprodukowana w limitowanej edycji 1949 sztuk. Wyróżnia się ona m.in. ekskluzywnym, purpurowym lakierem o nazwie "Fioletowy Hypnotic". Ponadto spoglądając na model 500e, który także był dostępny w tym wariancie, śmiało można spodziewać się bogatszego wyposażenia, oraz licznych wyróżniających detali we wnętrzu. Pewnym jest fakt, że Nowy Abarth 600e Scorpionissima będzie dostarczany z certyfikatem autentyczności.

Abarth 600e powstanie w polskiej fabryce

Na więcej szczegółów w kwestii dostępności oraz cen nowego Abartha będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jego oficjalna premiera ma odbyć się w połowie tego roku. Wtedy także dowiemy się o pojemności jego baterii, a także zasięgu, jaki pokona na pełnym ładowaniu. Pewną ciekawostką może być fakt, że model - podobnie zresztą jak "standardowy" Fiat 600e - będzie powstawać w Polsce. Konkretnie w fabryce w Tychach.