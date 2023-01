Spis treści: 01 Warszawa stolicą złodziei. Co czwarte auto zginęło z ulic stolicy

02 Najczęściej kradzione samochody w Polsce - ranking marek

03 Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2022 roku - ranking modeli

04 Najczęściej kradzione samochody dostawcze w 2022 roku

05 Skąd samochody giną najczęściej?

Samar opublikował dane na temat kradzieży samochodów w Polsce w 2022 r. Wynika z nich, że w ciągu ubiegłego roku zniknęło aż 13,3 proc. mniej aut niż w roku 2021. Biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach obserwowaliśmy tendencję wzrostową, może to być pewne zaskoczenie. Tak czy inaczej – mamy powody do zadowolenia. W 2021 r. skradziono 7098 samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 6 ton, a w 2022 – 6157 szt.

Eksperci Samaru zauważają, że policja całkiem skutecznie radzi sobie obecnie z tzw. przestępczością samochodową. Wynik 6157 wyrejestrowanych aut osobowych i dostawczych oznacza, że łupem złodziei padło zaledwie 0,03 proc. ogółu zarejestrowanych w Polsce aut tego typu.

Warszawa stolicą złodziei. Co czwarte auto zginęło z ulic stolicy

Stolicą złodziei - tu bez zaskoczenia - pozostaje Warszawa. Z jej ulic "zniknęły" w ubiegłym roku aż 1593 samochody osobowe i dostawcze o DMC do 6 ton. Wynik stanowi aż 25,9 proc. wszystkich wyrejestrowań z powodu kradzieży w skali kraju. Samo województwo mazowieckie - z wynikiem 2 463 wyrejestrowanych aut - odpowiada za 40 proc. kradzieży.



Dalej na liście są województwa:



dolnośląskie (639 wyrejestrowań),

śląskie (543 wyrejestrowania),



pomorskie (528 wyrejestrowań),

wielkopolskie (443 wyrejestrowania).

Najczęściej kradzione samochody w Polsce - ranking marek

W kategorii najczęściej kradzionych marek przoduje Toyota, co w dużej mierze wynika z tzw. "efektu skali". To obecnie najchętniej wybierana marka nowych aut w Polsce, a złodzieje szczególnie mocno upodobali sobie najnowsze pojazdy (najczęściej kradzionym rocznikiem był 2019). W sumie w ubiegłym roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce aż 781 Toyot.



Drugie miejsce w rankingu popularności wśród złodziei zajmuje Audi z wynikiem 532 egzemplarzy.



Podium zamyka Volkswagen. W ubiegłym roku z powodu kradzieży z CEPiK-u wyrejestrowano 415 samochodów marki z Wolfsburga.



W pierwszej piątce złodziejskiego rankingu popularności znajdziemy jeszcze kolejno: 4. BMW (392 wyrejestrowania) i 5. Hyundaia (389 wyrejestrowań).

Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2022 roku - ranking modeli

Bardzo ciekawie prezentuje się zestawienie najczęściej wyrejestrowywanych z powodu kradzieży modeli.



Najczęściej kradzionym modelem w Polsce... są właściwie 4 modele. Dzieli je dystans zaledwie 7 sztuk - czytamy w Samarze.

Są to kolejno:



Hyundai Tucson (192 wyrejestrowanych), Fiat Ducato (191 wyrejestrowanych), Toyota Corolla (191 wyrejestrowanych),

Toyota RAV4 (185 wyrejestrowanych).



Pierwszą piątkę - z wynikiem 122 wyrejestrowań - zamyka Audi A4.



W pierwszej dziesiątce aut, które najczęściej padały w ubiegłym roku łupem złodziei znajdziemy jeszcze kolejno:



6. Jeepa Grand Cherokee (120 wyrejestrowanych),

7. Toyotę Yaris (102 wyrejestrowanych),



8. Kię Sportage (99 wyrejestrowanych),



9. Audi A6 (97 wyrejestrowanych),

10. BMW 5 (96 wyrejestrowanych).



Najczęściej kradzione samochody dostawcze w 2022 roku

Chociaż w pierwszej dziesiątce najczęściej kradzionych samochodów znalazł się tylko jeden przedstawiciel dostawczaków - Fiat Ducato - statystyki Samaru wskazują, że złodzieje mocno interesują się również pojazdami użytkowymi. W ubiegłym w Polsce skradziono ponad 80 egzemplarzy takich modeli, jak:



Mercedes Sprinter,

Renault Master,



Iveco Daily.

Skąd samochody giną najczęściej?

Jak poinformował Interię podkomisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji, w 2022 policjanci zanotowali 7474 kradzieży pojazdów. Różnice między danymi CEPiKu i policji biorą się z faktu, że w drugim przypadku chodzi o tzw. przestępstwa stwierdzone, w których postępowania często jeszcze się toczą. Wyrejestrowanie z powodu kradzieży (dane CEP) możliwe jest dopiero po ich zakończeniu.



Na 7474 stwierdzonych kradzieży składa się m.in.:



5415 samochodów osobowych,

393 samochodów dostawczych,



191 samochodów ciężarowych.



Na brakujące 1475 pojazdów składają się inne "maszyny" podlegające rejestracji - jak chociażby motocykle, skutery czy mikrosamochody.





Dane policji dają za to dobry obraz tego, jakie miejsca najczęściej stanowią obszar zainteresowania złodziei. Wynika z nich, że zdecydowana większość pojazdów - aż 4123 - skradziona została w ubiegłym roku z niestrzeżonych parkingów.



1248 pojazdów zniknęło z drogi lub jezdni - w tej kategorii znajdziemy zarówno auta zaparkowane na poboczach, jak i te, których właściciele padli ofiarą metod na butelkę lub stłuczkę. Aż 1163 samochody skradziono z terenów posesji określanych jako podwórka.



Zdecydowanie mniej pojazdów skradziono w ubiegłym roku z:

domów jednorodzinnych (166 przestępstw stwierdzonych),



parkingów przy obiektach handlowych (141 przestępstw stwierdzonych),



garaży podziemnych/wielopoziomowych (129 przestępstw stwierdzonych),



spod siedziby firmy (57 przestępstw stwierdzonych),



z parkingów leśnych/przydrożnych (46 przestępstw stwierdzonych),

z parkingów strzeżonych (46 przestępstw stwierdzonych).

***