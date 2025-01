Trzy mandaty w dwa lata i zabiorą prawo jazdy. Drogowa rewolucja

Jacek Waśkiel

Młodzi kierowcy, szykujcie się na rewolucję. Czekają na was nowe, surowsze zasady, które planuje wprowadzić rząd. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo na drogach. Ministerstwo Infrastruktury proponuje wydłużenie okresu próbnego, dodatkowe obowiązkowe szkolenia oraz restrykcyjne ograniczenia dla niedoświadczonych kierowców.