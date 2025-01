Niektóre nagłówki w mediach “krzyczą”, że kierowcy muszą przygotować się na zapłacenie 300 zł za kurs doszkalający – to prawda, rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego kursu praktycznego i teoretycznego, ale obowiązek zapisania się na niego będzie dotyczył tylko tych kierowców, którzy dopiero będą przystępować do egzaminu na prawo jazdy. Wyjaśniamy, co zmieni się jeszcze w tym roku.