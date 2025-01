Chcesz zdobyć prawo jazdy? Sprawdź, ile trwa kurs

Czas trwania kursu zależy od wielu czynników, w tym rodzaju pojazdu, na który chcemy uzyskać uprawnienia, dostępności terminów w szkołach jazdy oraz naszych własnych możliwości czasowych. Na wstępie warto zaznaczyć, że kurs na prawo jazdy dzieli się na dwie główne części:

teorię, podczas której kursanci uczą się przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kluczowych aspektów bezpieczeństwa,

praktykę, obejmującą jazdy szkoleniowe na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Ile trwa zrobienie prawa jazdy kategorii A?

Ta kategoria pozwala prowadzić pojazdy samochodowe jednośladowe lub z wózkiem bocznym. Oznacza to, że jej posiadacze mogą prowadzić każdy motocykl bez względu na typ silnika, jego pojemność i moc. Warto wiedzieć, że w ramach tej kategorii możliwa jest jazda pojazdami zaliczanymi do prawa jazdy kategorii AM, czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim.

Na kurs mogą zapisać się osoby, które ukończyły 24 lata. Istnieje jednak znacznie szybsza droga do zostania pełnoprawnym motocyklistą - od 2013 roku obowiązuje nowa formuła, która podzieliła prawo jazdy na jednoślad na poszczególne kategorie. Osoby, które postanowią zacząć swoją przygodę od uzyskania uprawnień A2, będą mogły rozpocząć kurs na pełną kategorię A już po 2 latach od momentu zdania egzaminu państwowego na kategorię A2.

Osoby, które rozpoczną kurs w wieku 24 lat, muszą ukończyć zajęcia teoretyczne trwające 30 godzin, zdać egzamin wewnętrzny, a następnie wyjeździć 20 godzin zarówno na placu manewrowym, jak i drogach publicznych. Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwe jest zapisanie się na egzamin państwowy w WORD. Średnio przyjmuje się, że na cały etap kursu trzeba poświęcić około 9 tygodni. Pamiętajcie, że okres ten może się wydłużyć nie tylko w wyniku umiejętności czy dostępności terminów, ale przede wszystkim przez pogodę.

Ile robi się prawo jazdy kategorii B?

Kategoria B to najpopularniejszy rodzaj prawa jazdy, uprawniający do prowadzenia samochodów osobowych i małych pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony. Posiadacze tych uprawnień od co najmniej 3 lat mogą również prowadzić jednoślady o pojemności silnika do 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (15 KM). Do kursu na prawo jazdy kategorii B przystąpić mogą osoby, które ukończyły 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy w przypadku zgody rodziców - część teoretyczna składa się z 30 godzin lekcyjnych, a część praktyczna z 30 godzin jazdy.

Długość trwania części teoretycznej jest bardzo zróżnicowana - wiele szkół oferuje naukę w formie online, jak i stacjonarnie. Oznacza to, że wielu kursantów do egzaminu wewnętrznego podchodzi nawet po 7 dniach. Możliwość odbycia kursu w różnych formach sprawia, że czas trwania jest kwestią indywidualną. Następnym etapem jest wyjeżdżenie 30 godzin zarówno na placu manewrowym, jak i drogach publicznych.

Ile trwa nauka na prawo jazdy kategorii C?

Prawo jazdy kategorii C to przepustka do świata transportu i logistyki, która uprawnia do prowadzenia pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 3,5 tony (wyłączając autobusy), zespołów pojazdów składających się z pojazdu o masie powyżej 3,5 tony i lekkiej przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kilogramów oraz pojazdów z kategorii A-C.

Dodatkowo warto wiedzieć, że w Polsce posiadacze tej kategorii mogą prowadzić ciągniki rolnicze wolnobieżne, a także zespoły pojazdów składających się z ciągnika rolniczego i lekkiej przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg. Głównym wymaganiem jest wiek - 21 lat, ale do kursu można przystąpić na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku. Aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C należy posiadać wyrobiony dokument kategorii B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym. Kurs obejmuje 30 godzin jazdy i 20 godzin zajęć teoretycznych dla posiadaczy kategorii B. Osoby z kategorią D mają do zaliczenia 20 godzin jazdy i 20 godzin teorii.

Średnio przyjmuje się, że ukończenie szkolenia zajmuje kursantowi nawet 10 tygodni, na co największy wpływ mają jego umiejętności. Prowadzenie tak dużych pojazdów nie należy do rzeczy prostych, a dodatkowo sam zakres zagadnień teoretycznych jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i szczegółowy.

