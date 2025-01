Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2025 roku. Inaczej będzie mandat

Każdy właściciel wie, że jego pojazd musi być wyposażony w obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także przegląd techniczny. Dodatkowo musi być on sprawny techniczne, aby nie stwarzać zagrożenia podczas jazdy po drogach publicznych. To absolutnie podstawowe kwestie, których nie powinniśmy bagatelizować. Za jakiekolwiek braki lub usterki, policjanci mogą nałożyć na kierującego mandat karny. Podobna sytuacja może was spotkać w przypadku, gdy samochód nie będzie posiadał obowiązkowego wyposażenia technicznego. To nie tylko kwestia obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim bezpieczeństwa własnego oraz innych.