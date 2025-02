8-12 metrów za autem i mandat prawie 400 tys. zł. Sąd się nie ugiął

Historia pewnego kierowcy ze Szwajcarii pokazuje, że tamtejsze sądy i prawo trzeba brać na poważnie. W zeszłym roku sąd uznał go winnym jazdy “na zderzaku” i wymierzył wysoką karę w zawieszeniu. Jako że kierujący był prawnikiem, odwołał się od wyroku, ale w ostatniej instancji sąd go podtrzymał. Jeśli w ciągu dwóch lat kierujący ponownie zostanie złapany na takim wykroczeniu, do zapłacenia będzie miał prawie 450 tys. zł.