Podziel swoją prędkość przez 2. Większość kierowców zapomina o tej zasadzie

A zatem, jeśli prędkość pojazdu wynosi 90 km/h, to odstęp minimalny od poprzedzającego samochodu musi wynosić 45 metrów, a jeżeli prędkość wynosi 140 km/h, to odstęp minimalny musi wynosić 70 metrów.

Przykre jest to, że wielu kierowców, ludzi dorosłych, zachowuje się jak przedszkolaki. Na rysunku prezentuję typowe zjawisko na polskich drogach. Kierowca zielonego samochodu zachowuje bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. I co się dzieje?

Inni bardzo spieszący się kierowcy wyprzedzają go prawym pasem i wpychają się pomiędzy zielone auto i ten drugi pojazd. W ten sposób zmuszają kierowcę zielonego auta do hamowania, jeśli chce on nadal zachowywać bezpieczny odstęp. To jest bardzo niezdrowy przejaw drogowego cwaniactwa i ewidentne stwarzanie niebezpieczeństwa na drodze.