Zielone oznaczenia prędkości pojawiły się na drogach Wielkiej Brytanii i od razu wzbudziły zainteresowanie. W przeciwieństwie do standardowych znaków nakazujących ograniczenie prędkości, zielone wersje pełnią jedynie funkcję informacyjną. Oznacza to, że podana na nich wartość to jedynie sugestia - kierowca nie musi się do niej stosować, a jej przekroczenie nie skutkuje mandatem ani punktami karnymi.