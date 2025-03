Ostatnia aktualizacja przepisów drogowych w Niemczech skutkowała wprowadzeniem kilku nowych znaków - m.in. opisywanego właśnie 277.1. Ma on za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg, którzy nie mogą liczyć na taką ochronę, co podróżujący samochodami.

Znak ten można spotkać zwykle na stosunkowo wąskich odcinkach dróg, gdzie kierowcy samochodów decydując się na wyprzedzanie jednośladów powodowaliby zagrożenie w ruchu. Co istotne - nie zabrania on wyprzedzania jednośladów innym jednośladom. Za takim znakiem kierujący motocyklem może więc zgodnie z przepisami wyprzedzać inny jednoślad.

Oczywiście w takiej sytuacji kierowca musi pamiętać, że jeśli zakazowi towarzyszy linia ciągła to nie może jej przekroczyć, a wyprzedzając rower musi zachować odstęp boczny od rowerzysty wynoszący co najmniej 1 metr. Tyle mówią przepisy, a eksperci zalecają, by zachować dystans co najmniej 1,5 metra.