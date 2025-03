To kwestia przepisów: każdy samochód zarejestrowany w Polsce i poruszający się po polskich drogach musi spełniać określone normy i przepisy dotyczące wyposażenia. W Polsce obowiązują konkretne zasady dotyczące tego, co musi znajdować się w pojeździe, aby był on zgodny z prawem. Na szczęście lista jest krótka.